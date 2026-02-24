أداء أنتوني جوردون المذهل في دوري أبطال أوروبا يبشر بالخير لآمال إنجلترا في كأس العالم، حيث يتنافس جناح نيوكاسل مع كيليان مبابي على صدارة هدافي البطولة الأوروبية

أداء جوردون في الدوري الإنجليزي الممتاز يختلف تمامًا عن أدائه في دوري أبطال أوروبا. فقط كيليان مبابي من ريال مدريد يمكنه التباهي بتسجيل عدد أكبر من الأهداف، حيث سجل 13 هدفًا. قد يعزى ذلك جزئيًا إلى الطبيعة التنافسية والبدنية للدوري الإنجليزي الممتاز (انظر أيضًا: توتنهام يحتل المركز الرابع في مرحلة الدوري)، على الرغم من أن جوردون لا يزال يتفوق على لاعبين مثل هاري كين وإرلينج هالاند.
ومن السمات التي تعمل لصالح جوردون أيضًا رغبته الشديدة في مواصلة التهديف، حتى عندما لا يسجل أهدافًا على الصعيد المحلي. بعد أن سجل هدفه الرابع ضد قاراباغ من ركلة جزاء، شوهد وهو يتجادل مع القائد كيران تريبير، الذي أراد توزيع المسؤولية.
"أتفهم رأي الجميع لأنني أريد أن ينجح الجميع"، أوضح جوردون بعد المباراة. "نحن فريق، يجب أن نكون معًا. لكنني مهاجم، وأنا من يسدد ركلات الجزاء، لذا أريد أن أسجل أكبر عدد ممكن من الأهداف. لكنني أتفهم رأي الجميع وأعرف أن المشاعر تبلغ ذروتها.
"السجلات جيدة، لكنني أريد فقط تسجيل الأهداف والفوز بالمباريات. في النهاية، فزنا بالمباراة بشكل مقنع، وأعتقد أنها كانت أفضل أداء لنا هذا الموسم، وهذا أهم من الأهداف".
وافق هاو بعد المباراة على أن هذا كان في الواقع "أمر إيجابي للغاية". "لحظات مثل هذه يتم تضخيمها بشكل غير متناسب؛ كانت مشكلة بسيطة للغاية"، كما قال. "كان من الرائع أن أنتوني لديه العزيمة القوية الكافية ليرغب في تسجيل الأهداف في كل لحظة - وهذا ما تريده من أي لاعب - لذا لا أجد أي مشكلة معه".