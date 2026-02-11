IMAGO
أخيرًا انتهت قصة الدوري الممتاز بعد أن توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) من أجل "مصلحة كرة القدم الأوروبية".
الدوري الممتاز انتهى أخيرًا
انتهى مشروع الدوري الممتاز رسميًا، حيث أعلنت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أن الاتحاد وريال مدريد قد أنهيا نزاعهما القانوني حول إمكانية تأسيس دوري منفصل. كان النادي الإسباني هو الفريق الوحيد المتبقي في المشروع الفاشل، بعد انسحاب برشلونة الأسبوع الماضي.
وجاء في بيان مشترك صادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وريال مدريد والأندية الأوروبية لكرة القدم:"توصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والأندية الأوروبية لكرة القدم وريال مدريد إلى اتفاق لصالح كرة القدم الأوروبية.
وسيعمل هذا الاتفاق المبدئي أيضًا على حل النزاعات القانونية المتعلقة بالدوري الأوروبي الممتاز، بمجرد تنفيذ هذه المبادئ وتطبيقها.
"بعد أشهر من المناقشات التي أجريت لصالح كرة القدم الأوروبية، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والأندية الأوروبية لكرة القدم وريال مدريد CF أنهم توصلوا إلى اتفاق مبدئي لصالح كرة القدم الأوروبية، يحترم مبدأ الجدارة الرياضية مع التركيز على الاستدامة طويلة الأمد للأندية وتحسين تجربة المشجعين من خلال استخدام التكنولوجيا.
"كما ستسهم هذه الاتفاقية المبدئية في حل النزاعات القانونية المتعلقة بالدوري الأوروبي الممتاز، بمجرد تنفيذ هذه المبادئ وتطبيقها."
ريال مدريد يحذو حذو برشلونة... في النهاية
شارك أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في الاقتراح الأولي للسوبر ليغ، ووقعت عليه في عام 2021. لكن رد الفعل العنيف من المشجعين في إنجلترا دفع الأندية الستة إلى سحب دعمها في غضون 72 ساعة.
استغرق الأمر حتى الأسبوع الماضي حتى استسلم برشلونة. في ذلك الوقت، ادعى جوان لابورتا، رئيس النادي، أن برشلونة سيسعى الآن إلى بناء علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وقال: "دعانا رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورئيس الرابطة الأوروبية للأندية (التي أصبحت الآن الرابطة الأوروبية لكرة القدم) إلى روما. حضرت عدة اجتماعات. كان الأمر رائعًا ومثيرًا، وناقشنا العديد من القضايا. كما تعلمون، نحن ملتزمون ببناء جسور بين الدوري الأوروبي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم. برشلونة لديه موقف واضح، والمتضررون والمسؤولون يعرفون ذلك بالفعل. نحن نؤيد السلام لأن هناك مجالًا لاستكشافه معًا لعودة أندية الدوري الأوروبي الممتاز إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. نشعر بأننا قريبون جدًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
"نحن على وشك التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. كل من ألكسندر تشيفرين وناصر الخليفي في وضع يسمح لهما بتعزيز الاتفاق والترحيب بنا في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم. نحن مصممون على اتخاذ هذه الخطوة لأنها تفيد كرة القدم الأوروبية والأندية. إنه إطار واسع للغاية لأنه يفيد اللاعبين أيضًا".
وجاء في بيان صادر عن النادي: "يعلن نادي برشلونة أنه أبلغ اليوم رسميًا شركة الدوري الأوروبي الممتاز والأندية المشاركة بانسحابه من مشروع الدوري الأوروبي الممتاز."
تحول بيريز
كان فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، قد أعلن أن النادي سيكافح من أجل إنشاء الدوري الأوروبي الممتاز، لكن البيان المشترك الذي أصدره النادي مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) يعتبر بمثابة هدنة.
وقال عند سماع خبر انسحاب برشلونة: "ما زلنا نصر على أن [الدوري الأوروبي الممتاز] مشروع أساسي لكرة القدم. مع الحكم التاريخي للمحكمة الأوروبية، وحكمين إضافيين من محكمة مدريد، أصبحت الحالة مختلفة تمامًا. لقد تم الاعتراف بحقنا في إنشاء مسابقاتنا الخاصة. يمكننا أيضًا المطالبة بتعويضات بملايين اليورو عن سلوك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. لدينا حقان: الحصول على تعويض عن خسائرنا، وتنظيم مسابقة في المستقبل، وسنسعى بلا كلل لتحقيق كلا الحقين".
ماذا ينتظر ريال مدريد بعد ذلك؟
ريال مدريد يواجه ريال سوسيداد هذا الأسبوع في الدوري الإسباني قبل أن يلتقي بنفيكا في مباراة فاصلة في دوري أبطال أوروبا. مباراة الذهاب ستقام في 17 فبراير في البرتغال.
