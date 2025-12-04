FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-KSA-CHNAFP
أحمد رفعت

"أخشى جزر القمر أكثر من المغرب" .. رسالة تحذير للمنتخب السعودي من تكرار "أخطاء" مباراة عمان!

المنتخب السعودي أمامه مباراة صعبة ضد جزر القمر

يبدو أن هناك حالة من الاطمئنان التي قد تزيد عن الحد، تُسيطر على جماهير المنتخب السعودي، قبل مواجهة جزر القمر، ولكن هناك تحذيرًا قد ظهر من تلك المواجهة.

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره جزر القمر مساء غدٍ الجمعة، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر حاليًا.

المنتخب السعودي كان قد فاز في مباراة الجولة الأولى على عمان بهدفين دون رد، بينما خسر جزر القمر على يد المغرب بثلاثية مقابل هدف.

    تحذير للمنتخب السعودي من جزر القمر

    وجه الإعلامي ناصر الجديع عبر برنامج "نادينا" تحذيرًا إلى نجوم المنتخب السعودي، من التعامل برعونة أمام منتخب جزر القمر، لأنه ليس بالمنتخب الضعيف كما يتوقع البعض.

    وقال الجديع: "أرى أن مباراة المنتخب السعودي أمام جزر القمر ستكون صعبة، وأنا أخشى من تلك المباراة أكثر من مواجهة المغرب".

    وواصل: "المنتخب المغربي لديه حافز واللاعبين يعرفون بعضهم البعض، وهناك تحدي واسم كبير، وأخشى أن يكون الشعور الذي سيسيطر على اللاعبين هو أنهم يتعاملون مع جزر القمر بأنه منتخب ضعيف، فهو فريق قادر على التفوق على الأخضر".

    الإعلامي استطرد قائلًا: "أكبر حافز أمام لاعبي السعودية هو الفوز على جزر القمر وحسم التأهل، واللعب بأريحية أمام المغرب بالجولة الثالثة".

  • هل يؤثر غياب رينارد على المنتخب السعودي؟

    سيغيب المدرب الفرنسي هيرفي رينارد عن قيادة منتخب السعودية أمام جزر القمر، بسبب سفره رفقة ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة السعودي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لحضور مراسم قرعة كأس العالم 2026.

    وقال ناصر: "غياب هيرفي رينارد لن يكون كليًا عن المنتخب السعودي، ومساعده سيقوم بإدارة المباراة داخل الـ90 دقيقة فقط، وسيكون هناك تواصل بينه وبين هيرفي".

    وأضاف: "المسؤولية ستكون كبيرة على اللاعبين في ظل غياب رينارد، وأمامهم دور كبير لتقديم صورة تليق باسم المنتخب السعودي".

    ومن المقرر أن يقود منتخب السعودية ضد جزر القمر، المدرب الفرنسي فرانسوا رودريجيز، الذي يتولى المسؤولية مؤقتًا حتى يعود هيرفي رينارد من أمريكا إلى قطر.

  • "تحذير من أخطاء السعودية أمام عمان"

    ناصر الجديع لم يكتف بالتحذير من خطورة منتخب جزر القمر، بل أيضًا أشار إلى بعض المشاكل الفنية التي واجهت المنتخب السعودي أمام عمان في المباراة الأولى.

    وقال ناصر: "مستوى المنتخب السعودي أمام نظيره العماني بالجولة الأولى كان مقلقًا نوعًا ما في أجزاء من المباراة، وكان هناك عدم تركيز وغياب للقتالية المطلوبة".

    وأنهى الإعلامي تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن يوفق المنتخب السعودي ويحقق الانتصار على نظيره جزر القمر، وحسم بطاقة التأهل والعبور إلى دور الربع نهائي ببطولة كأس العرب 2025".

  • ما القادم لمنتخب السعودية؟

    يضع المنتخب السعودي عينه على خطوة جديدة نحو التأهل، حين يلتقي منتخب جزر القمر مساء غدٍ الجمعة في التاسعة والنصف بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس العرب 2025.

    ويخوض الأخضر المباراة بهدف تعزيز موقعه في صدارة المجموعة بعد فوزه في الجولة الافتتاحية، وهو ما يجعله متساويًا مع المنتخب المغربي في عدد النقاط. ويطمح اللاعبون لحسم التأهل مبكرًا قبل القمة المرتقبة أمام المغرب مساء الإثنين، وهي المواجهة التي ينتظرها المتابعون باعتبارها من أبرز مباريات الدور الأول.

    وتشهد المواجهة غيابًا بارزًا على دكة البدلاء، حيث لن يتواجد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مع الفريق بسبب سفره إلى الولايات المتحدة للمشاركة في قرعة كأس العالم 2026 بجانب ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. 

    ورغم ذلك، يظهر الجهاز الفني المساعد ثقة كاملة في إدارة اللقاء ووضع خطة تضمن استمرار النسق القوي الذي ظهر به المنتخب في بداية مشواره.

    وتتطلع الجماهير السعودية إلى رؤية أداء يُعزز الطموحات الكبيرة التي يحملها الأخضر في هذه النسخة، خاصة مع المستويات المميزة التي يقدمها لاعبيه، سواء من العناصر الشابة أو أصحاب الخبرة، وهو ما يرفع سقف التوقعات بشأن قدرة المنتخب على الذهاب بعيدًا في البطولة.

