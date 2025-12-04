"أخشى جزر القمر أكثر من المغرب" .. رسالة تحذير للمنتخب السعودي من تكرار "أخطاء" مباراة عمان!

يبدو أن هناك حالة من الاطمئنان التي قد تزيد عن الحد، تُسيطر على جماهير المنتخب السعودي، قبل مواجهة جزر القمر، ولكن هناك تحذيرًا قد ظهر من تلك المواجهة.

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره جزر القمر مساء غدٍ الجمعة، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر حاليًا.

المنتخب السعودي كان قد فاز في مباراة الجولة الأولى على عمان بهدفين دون رد، بينما خسر جزر القمر على يد المغرب بثلاثية مقابل هدف.