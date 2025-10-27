أخبار النصر اليوم | أزمة قبل كلاسيكو الاتحاد .. سلامة نجم العالمي من التمزق ومقاضاة إعلامي

"فاهم الطبخة لكننا لا نملك الدليل" .. الحزم يشكك في نزاهة فوز النصر ويستغرب موقف كريستيانو رونالدو

الكثير من الجدل التحكيمي صاحب فوز النصر أمام الحزم أول أمس السبت، تحت إدارة الحكم فيصل البلوي، ما دفع أصحاب الأرض للرد بعد نهاية المباراة.

العالمي بقيادة مدربه البرتغالي جورج جيسوس حقق الفوز أمس السبت، أمام الحزم بثنائية نظيفة، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

ورغم أن فوز النصر كان متوقعًا - على الورق - بحكم فارق الخبرات بين لاعبي الفريقين إلا أن الحزم شكك في نزاهة القرارات التحكيمية لفيصل البلوي في اللقاء.

النصر بقيادة جيسوس يواصل تحقيق النتائج الطيبة، وسط إشادات الجميع، ولكن هناك بعض الأمور التي يجب علينا التوقف عندها..

يبدو أن المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لنادي النصر، يسير على نفس النهج الذي تسبب في إبعاده سابقًا عن تدريب الهلال، ليعيد نفس الأخطاء التكتيكية والإدارية ولكن مع العالمي، خلال الموسم الحالي من المنافسات المحلية والقارية.

حصل كريستيانو رونالدو على جائزة خاصة قبل بداية مباراة النصر ضد الحزم، وهي جائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

رونالدو حصل على الجائزة بعد هدفه الصاروخي في مرمى الفتح، باللقاء الذي حسمه العالمي بخماسية مقابل هدف واحد.

وكاد رونالدو أن يقترب من ضمان الحصول على تلك الجائزة مرة أخرى في الجولة السادسة، حيث كان قريبًا من تسجيل هدفًا رائعًا، لولا تألق حارس الحزم.