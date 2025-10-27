أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | أزمة قبل كلاسيكو الاتحاد .. سلامة نجم العالمي من التمزق ومقاضاة إعلامي
توابع مواجهة النصر والحزم
"فاهم الطبخة لكننا لا نملك الدليل" .. الحزم يشكك في نزاهة فوز النصر ويستغرب موقف كريستيانو رونالدو
الكثير من الجدل التحكيمي صاحب فوز النصر أمام الحزم أول أمس السبت، تحت إدارة الحكم فيصل البلوي، ما دفع أصحاب الأرض للرد بعد نهاية المباراة.
العالمي بقيادة مدربه البرتغالي جورج جيسوس حقق الفوز أمس السبت، أمام الحزم بثنائية نظيفة، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2025-2026.
ورغم أن فوز النصر كان متوقعًا - على الورق - بحكم فارق الخبرات بين لاعبي الفريقين إلا أن الحزم شكك في نزاهة القرارات التحكيمية لفيصل البلوي في اللقاء.
النصر ضد الحزم | نحس عمر السومة يُطارده أمام مثله الأعلى .. وجيسوس لا يتعلم من أخطاء الهلال قبل مواجهة الاتحاد!
النصر بقيادة جيسوس يواصل تحقيق النتائج الطيبة، وسط إشادات الجميع، ولكن هناك بعض الأمور التي يجب علينا التوقف عندها..
يبدو أن المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لنادي النصر، يسير على نفس النهج الذي تسبب في إبعاده سابقًا عن تدريب الهلال، ليعيد نفس الأخطاء التكتيكية والإدارية ولكن مع العالمي، خلال الموسم الحالي من المنافسات المحلية والقارية.
جائزة كاد أن يُكررها و"كعوب" ممتعة .. التاريخ يُنادي كريستيانو رونالدو في ليلة الأرقام الخرافية بفوز النصر على الحزم
حصل كريستيانو رونالدو على جائزة خاصة قبل بداية مباراة النصر ضد الحزم، وهي جائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
رونالدو حصل على الجائزة بعد هدفه الصاروخي في مرمى الفتح، باللقاء الذي حسمه العالمي بخماسية مقابل هدف واحد.
وكاد رونالدو أن يقترب من ضمان الحصول على تلك الجائزة مرة أخرى في الجولة السادسة، حيث كان قريبًا من تسجيل هدفًا رائعًا، لولا تألق حارس الحزم.
الاستعدادات لكلاسيكو الاتحاد في كأس الملك
أزمة قبل الكلاسيكو أمام الاتحاد .. عيادة النصر تزدحم بـ8 لاعبين قبل ثمن نهائي كأس الملك!
يستعد النصر لمواجهة الاتحاد في كلاسيكو يعد بالكثير من المتعة والإثارة ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين مساء غدٍ الثلاثاء، لكنه يتعرض لأزمة صعبة على صعيد جاهزية اللاعبين بعد ازدحام عيادته بـ8 من نجومه. فما القصة؟
المدير الفني للنصر، جورج جيسوس، كان قد منح اللاعبين إجازة ليوم أمس على أن تُستأنف التدريبات الجماعية اليوم الإثنين استعدادًا لمواجهة الاتحاد مساء غدٍ في ثمن نهائي كأس الملك.
تلك الإجازة لم يتمتع بها 8 من لاعبي الفريق لحاجتهم للتواجد في عيادة النادي، حيث يخضع بعضهم لبرامج علاجية وتأهيلية فيما أجرى البعض الآخر فحوصات طبية خاصة للوقوف على حقيقة حالته الصحية.
"اللائحة تمنح الاتحاد فرصًا أمامه في الكأس" .. سبب واحد يجعل الهلال المؤهل الوحيد لهزيمة النصر!
يعيش النصر بداية موسم خيالية مع مدربه الجديد جورج جيسوس، حيث يُواصل حصد النقاط وضرب الخصوم محليًا وقاريًا وفي جميع البطولات، وهو ما جعل توقع الفريق القادر على هزيمته صعبًا للغاية، لكن أحدهم يراه الهلال ولسبب واضح، فما هو؟
من يهزم النصر؟ السؤال الأكثر تداولًا حاليًا في الإعلام والشارع الكروي السعودي، وقد أجابه الإعلامي سلطان اللحياني خلال تواجده في حلقة أمس من برنامج "دورينا غير" مع الإعلامي، لاعب الأهلي والمنتخب السعودي السابق، خالد الشنيف.
موعد مباراة النصر والاتحاد في كأس الملك السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة
يتزين ملعب الأول بارك، لاستضافة قمة من قمم الكرة السعودية، والتي ستجمع النصر أمام الاتحاد، ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2025-2026.
وحجز النصر، مقعده في دور الـ 16 بعد فوزه على جدة في الدور الماضي بأربعة أهداف دون رد، بينما وصل العميد إلى ثمن النهائي بعد عبور الوحدة بهدف نظيف.
ويسعى الاتحاد، لمصالحة الجماهير بعد الفترة الصعبة التي يعيشها الفريق، والتي كان آخرها الخسارة من الهلال، في الدوري، وسيتسلح بكل قوته للحفاظ على لقبه في كأس الملك.
سلامة أيمن يحيى من التمزق
كشفت صحيفة "الرياضية" نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعب النصر أيمن يحيى، على إثر الإصابة في العضلة الضامة التي تعرض لها خلال المباراة الأخيرة أمام الحزم.
وأكد المصدر ذاته سلامة يحيى من التمزق العضلي، لكن من المقرر أن تحسم نتيجة الاختبارات الميدانية اليوم الإثنين، مصيره من المشاركة في كلاسيكو الاتحاد بدور الـ16 من كأس الملك، والمقرر إقامته غدًا الثلاثاء.
سخرية من الدعيع بسبب رونالدو .. ومقاضاة إعلامي
"نريد أن نرى وجهك" .. خالد الشنيف وضيوفه يسخرون من محمد الدعيع بعد تهكمه على حلم كريستيانو رونالدو الذي اقترب
يضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، الكثيرين في موقف محرج بعدما نجح في الوصول للهدف الـ950 خلال مسيرته الكروية سواء مع المنتخب الوطني أو مختلف الأندية التي مثلها، ومنهم محمد الدعيع؛ أسطورة حراسة مرمى الهلال والمنتخب السعودي.
المثير في هذا الجانب، أن محمد الدعيع تحدث في أكثر من مناسبة سابقة عن صعوبة وصول رونالدو للهدف الألف في مسيرته، مبررًا ذلك ببلوغه عامه الأربعين، ما يُحد من قدراته داخل المستطيل الأخضر.
النادي كشّر عن أنيابه .. إجراء قانوني من النصر تجاه تجاوزات إعلامي بحق الفريق
كشّر النصر عن أنيابه في وجه أحد الإعلاميين، حيث أفادت مصادر صحفية أن شركة النادي رصدت تجاوزات من هذا الإعلامي بحق النادي وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. فما القصة؟
الإعلامي المقرب من البيت النصراوي، عبد العزيز العصيمي، كشف خلال حسابه على منصة إكس عن رصد إدارة النادي لتجاوزات أحد الإعلاميين في أحد البرامج الإذاعية في حق الفريق، مشيرًا إلى أن النادي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
من انتصر في المعركة الثامنة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي؟
المعركة الثامنة | النتيجة مُحيرة .. ميسي يستعيد ذكريات مانشستر يونايتد والحزم يُذكر رونالدو باقتراب حلمه!
بعد سنوات طويلة من الصراع على عرش الكرة العالمية، تتجدد المنافسة الشرسة بصورة مصغرة، هنا .. مع النسخة العربية لموقع "جول" مثلما فعلنا في الموسمين الماضيين، ليأتي موعدنا مع تلك المعارك المتجددة للموسم الثالث على التوالي.
كم مرة قلناها هذا الموسم؟ إبداع ميسي يقود إنتر ميامي إلى فوز حاسم وهام في الدوري الأمريكي، وهذه المرة كان الضحية هو ناشفيل في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، في إطار المرحلة الفاصلة من البطولة.
فيما قاد كريستيانو رونالدو فريقه النصر، لتحقيق الفوز على نظيره الحزم بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.