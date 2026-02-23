أخبار النصر اليوم | رسالة فهد الهريفي ردًا على هجوم وليد الفراج على الرئيس التاريخي للعالمي .. ومصير جورج جيسوس

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
عودة أزمة وليد الفراج ورئيس النصر التاريخي للمشهد
"خطاب مزور وكان يعلم": وليد الفراج يعدد أزماته مع الأمير عبد الرحمن بن سعود .. ورد نصراوي عنيف يصفه بـ"النكرة"!
عاد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، ليثير الجدل حول قصة أزمته مع الأمير عبد الرحمن بن سعود، رئيس النصر التاريخي، وواقعة "الخطاب" والفنون الشعبية.
الأمير عبد الرحمن بن سعود، الذي وافته المنية عام 2004، كان يعد أحد المؤسسين في تاريخ النصر، والذي ترأس النادي حوالي 40 عامًا، وهو من اختار شعار الجزيرة العربية، وقاد فارس نجد للعديد من البطولات.
رحلة الفراج مع الأمير عبد الرحمن، تخللتها بعض الأحداث الجدلية، بين اتهام وليد بتعمد "سب" النصر، عبر خطاب رسمي، فيما جاء الفراج ليوجه ردًا عليه أثار حالة من الهجوم لدى جماهير العالمي.
رسالة فهد الهريفي لوليد الفراج
وجه فهد الهريفي؛ نجم النصر الأسبق، رسالة إلى الإعلامي الرياضي وليد الفراج، بعد ظهوره في برنامج "الليوان" رفقة الإعلامي عبدالله المديفر، وهجومه على الأمير عبدالرحمن بن سعود؛ الرئيس التاريخي للنصر.
وكتب الهريفي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "رغم عدم محبتي لوليد الفراج.. لكن الحقيقة تقال؛ فكره وثقافته ومدرسته خطيرة على أي متلقي وأعتقد أنه تمكن جدًا من الصغير قبل الكبير، من المواطن والمسؤول ولا يوجد من ينافسه وهو خطير ومقنع إذا أعطيته الشاشة، وهذا دليل بأن إعلامنا لا يوجد به عمالقة!".
وأضاف: "في الأخير رغم محبتي لك وأنت تعرفها (مخاطبًا المديفر)، لكني اعترف أنه أسقطك وأخرجك صغير وأنا متأكد لو رجع الزمن بك لما أقدمت على استضافته، لا شك أنه بعد هذا اللقاء الكثير راح يتعاطف معه وأنا أولهم، أنت الوحيد في الساحة يا أبو بدر".
صبغة الشعر تقول الكثير: صلح رونالدو وبنزيما .. رواية خيالية تُكتب في مائدة الإفطار!
في عالم الذكاء الاصطناعي، بات من الصعب أن تميز بين الصورة الحقيقة والمزيفة، ما ساهم في صنع قصص مثيرة للجدل، وإن كانت من عالم الخيال.
كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما "معًا"، سيناريو تكرر أكثر من مرة، ولم يفشل في أن يصبح مادة واسعة للتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في شهر رمضان الكريم، من منطلق "خصوم داخل الملعب وأصدقاء خارجه".
صورة جديدة أثارت الجدل، لمائدة الإفطار وهي تجمع بين رونالدو وبنزيما، برفقة زميل كريستيانو، ساديو ماني، ونجم موناكو، بول بوجبا، وهم يرفعون أكفّ الدعاء.
احتفال عائلة حارس النصر بينتو بيوم التأسيس
تفاعل نائب رئيس النصر مع مطالب الجماهير
التقى خالد المالك؛ نائب رئيس نادي النصر، بعدد من جماهير العالمي، التي طالبته بضرورة توفير كافة الاحتياجات لتحقيق لقب دوري روشن السعودي 2025-2026، بعدما عاد الفريق للصدارة من جديد.
وتفاعل المالك مع الجماهير، قائلًا: "الدوري ما يروح، والله ما يروح".
مصير جورج جيسوس
أوضح الصحفي الرياضي طارق سعد أن شركة النصر تتجه لتجديد عقد المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
وأشار سعد إلى أن الاتجاه هو تمديد إقامة جيسوس داخل قلعة العالمي لمدة موسم آخر، وسط اتفاق كافة الأطراف على ضرورة بقائه.
عودة الناصر والنجعي .. واستمرار غياب النجار
شارك الثنائي سعد الناصر وسامي النجعي في التدريبات الجماعية للنصر، اليوم الإثنين، بعد تمام شفائهما من الإصابات التي لحقت بهما الأيام الماضية.
وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن الحارس راغد النجار لا يزال في حاجة لجلسات علاجية خلال الأسبوع الجاري قبل الانتظام في المران رفقة زملائه.