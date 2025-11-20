أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | صراع شرس بين رونالدو والدوسري، واتحاد الكرة يحسم قراره في أزمة "المواليد"
صراع شرس بين رونالدو والدوسري
اشتد الصراع بين كريستيانو رونالدو وسالم الدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط المقدمة من جلوب سوكر.
وفُتح يوم أمس باب التصويت لاختيار الفائز من بين قائمة المرشحين التي ضمت 6 أسماء من دوري روشن السعودي، حيث ضمت بجانب رونالدو والدوسري كلًا من كريم بنزيما ونجولو كانتي وإيفان توني ورياض محرز، ومعهم روبرتو فيرمينو مهاجم السد القطري.
وحتى موعد كتابة تلك السطور، يتقدم نجم الهلال على نظيره في النصر بالأصوات، حيث يمتلك الدوسري 46% من الأصوات مقابل 39% لرونالدو.
وتشهد منصة إكس تنافسًا شرسًا بين جمهوري الهلال والنصر لحشد الدعم لكلٍ من الدوسري ورونالدو.
"ذكي جدًا ولطيف" .. ترامب ينشر فيديو "مفبرك" للعبه الكرة مع كريستيانو رونالدو
نشر الرئيس الأمريكي رولاند ترامب مقطع فيديو يُظهره وهو يلعب كرة القدم في إحدى غرف البيت الأبيض رفقة كريستيانو رونالدو، وقد بدا واضحًا أن الفيديو مفبرك. ترامب أشاد بنجم النصر ووصفه بالذكي جدًا خلال تعليقه على الفيديو.
صراع الهلال "الخفيّ" وضحية السوشيال ميديا .. أزمات الكبار "خارج الملعب" تمنح أندية الوسط فرصة ذهبية!
موسم كروي جديد بدأ ساخنًا، ليس على أرض الملعب فقط، بل خارجه؛ مناوشات بين الكبار، وأزمات تطارد الإدارات واللاعبين، والتي من شأنها أن تؤثر على أجواء الفرق، أضف عليها فترات التوقف الدولي "المتعددة"، وبطولات المنتخبات التي تقام خلال الموسم، مثل كأس العرب وأمم إفريقيا.
كل هذه الأمور من شأنها أن تبعثر أوراق الدوري السعودي، فبات من الصعب أن تتوقع هوية البطل، وإن حافظ النصر على العلامة الكاملة في أولى ثماني جولات، وهو - ذاته - الذي ودّع كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما تجد الهلال صاحب البداية المتعثرة التي استعاد الطريق مؤخرًا، والأهلي، الذي حقق 4 تعادلات، ثم الاتحاد، حامل اللقب، الذي خسر أمام النصر والهلال والأهلي في الدور الأول.
ولكن، يمكن القول إن النتائج الدراماتيكية ليست فقط عنوان الثماني جولات، في الدوري، بل إن "الأزمات الخارجية" طاردت جميع الفرق، الأمر الذي يجعلنا نتوقع بأن الأندية - خارج الأربعة الكبار - تدخل إطار المنافسة، سواءً في الدوري أو الكأس، هذا الموسم.
بعد غضب النصر .. اتحاد الكرة يحسم قراره في أزمة "المواليد" وخطوة وحيدة أمام الهلال الآن!
يبدو أن اتحاد الكرة السعودي اتخذ قراره، في أزمة اللاعبين الأجانب تحت 21 سنة "مواليد"؛ والتي شغلت الشارع الرياضي في المملكة، على مدار أسابيع عديدة.
وانتشرت أنباء قوية تفيد باتجاه اتحاد الكرة السعودي، لتعديل نظام اللاعبين "المواليد"، بداية من فترة الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2026"؛ وذلك لتسهيل مشاركة المحترفين الأجانب مع أندية دوري روشن.
رونالدو فعل مع ترامب ما تجاهله ميسي .. نجوم الكرة في عالم السياسة "من قانون بيليه إلى كذبة إيتو"!
قديمًا كان يتردد على مسامعنا مقولة "افصلوا الرياضة عن السياسة"؛ لكن في يومنا هذا أصبحت هاتين الكلمتين متلازمتين، ولا يُمكن تفريقهما عن بعضهما البعض.
نعم.. هذه المتلازمة جعلتنا نسمع عن مصطلح جديد هو "دبلوماسية الرياضة"؛ بحيث يتم استخدام اللاعبين والأندية والمنتخبات في مختلف أنحاء العالم، كوسيلة للتأثير السياسي وتجاوز الاختلافات الثقافية.
وأبرز مثال على ذلك؛ استضافة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في "البيت الأبيض".
وعلى العكس.. قرر الكثير من نجوم الرياضة اقتحام عالم السياسة، على مدار السنوات الماضية؛ مستغلين في ذلك شعبيتهم الكبيرة، التي اكتسبوها فوق أرضية المستطيل الأخضر.
في ليلة استقباله بالبيت الأبيض .. تجاهل غريب من "الفيفا" لكريستيانو رونالدو بكأس العالم 2026!
في خطوة أثارت تفاعلًا واسعًا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي عن البوستر الرسمي لبطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.
البوستر حمل عنوان "حلم الجميع"، لكنه بدا عشوائيًا في تصميمه، وافتقر إلى التوازن البصري المعتاد في إصدارات الفيفا السابقة، مما أثار انتقادات من جمهور اللعبة حول جودة الإخراج واختيار النجوم، خصوصًا مع غياب نجم أسطوري بحجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الثمان الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية آخرها التغلب على نيوم في الجولة الثامنة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:
1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.
2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.
3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.
4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.
5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.
6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.
7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.
8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.
9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.
10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.
11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.
12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.
13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.
14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.
15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.
14- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.