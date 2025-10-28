أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | التشكيل المتوقع لمواجهة الاتحاد، وتحذير من نقطة ضعف جيسوس وغياب بروزوفيتش
التشكيل المتوقع لمواجهة الاتحاد
يستعد النصر لمواجهة ضيفه الاتحاد على ملعبه الأول بارك بالرياض مساء اليوم الثلاثاء ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
النصر يغيب عنه الخماسي سعد الناصر وسامي النجعي وعبد الملك الجابر ومارسيلو بروزوفيتش.
التشكيل المتوقع للنصر أمام الاتحاد، بقيادة المدرب جورج جيسوس، حسب المصادر الصحفية المتابعة، يتكون منه: نواف العقيدي، نواف بوشل، محمد سيماكان، إينيغيو مارتنيز، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، أنجيلو، جواو فيليكس، كينجسلي، كومان، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.
التغيير الوحيد المحتمل على هذه الأسماء هو تواجد أيمن يحيى بدلًا من سلطان الغنام، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به أمام الحزم.
مفاجأة جماهيرية من النصر أمام الاتحاد
ليس فقط اللاعبين والمسؤولين الفنيين، بل استعدت جماهير النصر والاتحاد جيدًا لمواجهة الليلة المرتقبة بين الفريقين في كأس خادم الحرمين الشريفين في ملعب الأول بارك بالرياض.
المصادر الصحفية المتابعة أكدت جاهزية "تيفو" النصر خلال المباراة، مشيرة إلى أن كافة التفاصيل الخاصة به مخفية تمامًا، حيث يرغب المشجعون في أن يكون مفاجأة للاتحاد وجميع المشاهدين.
وتداول كبار مشجعي الفريق وبعض الحسابات الجماهيرية الخاصة به على منصة إكس صورًا تُظهر جاهزية "التيفو" الذي سيظهر خلال مواجهة العميد في دور الـ16 من كأس الملك مساء اليوم، لكن دون أن تُظهر أي تفاصيل خاصة به.
تدريب قصير للنصر قبل الاتحاد
اقتصر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، على حصة تدريبية قصيرة مساء الإثنين، لم تتجاوز 45 دقيقة، استعدادًا لمواجهة الاتحاد المرتقبة يوم الثلاثاء على ملعب الأول بارك ضمن دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين، وفقًا لصحيفة الرياضية السعودية.
انطلقت التدريبات داخل الصالة الرياضية، حيث ركّز جيسوس على الجوانب البدنية، قبل أن ينتقل اللاعبون إلى الملعب الرئيسي لاستكمال الحصة، لكنه استبعد إجراء أي مناورة فنية نظرًا للإرهاق الذي ظهر على بعض اللاعبين بسبب توالي المباريات مؤخرًا.
وأبلغ المدرب اللاعبين بأنه سيعلن عن التشكيلة الأساسية خلال الاجتماع الفني قبل المباراة بساعات.
تحذير للنصر من نقطة ضعف جيسوس الكبرى قبل مواجهة الاتحاد
"غياب بروزوفيتش سيزيد الأمر سوءًا" .. تحذير للنصر من نقطة ضعف جيسوس الكبرى قبل مواجهة الاتحاد
مباراة مرتقبة مساء اليوم في كأس الملك
بعد غياب رايكوفيتش أمام الهلال المثير للجدل .. قرار غريب آخر من كونسيساو قبل كلاسيكو النصر في كأس الملك
أجنبي وحيد مستبعد من قائمة الاتحاد في كلاسيكو النصر بكأس الملك..
باريس يكتسح.. ميسي ورونالدو يعودان.. وفينيسيوس الغائب الأكبر عن قائمة "فيفبرو"
شباب برشلونة يقتحمون القائمة.. و"فيفبرو" تصدم نجم ريال مدريد بالاستبعاد
القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في كأس الملك
القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في كأس الملك السعودي 2025-2026
تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في كأس الملك السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..
جدول مباريات كأس الملك السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة
كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..
مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الست الأولى؛ من بينها مواجهات صعبة، ضد التعاون والاتحاد.
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الثلاث الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:
1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.
2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.
3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.
4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.
5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.
6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.
7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.
8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.
9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.
10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.
11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.
12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.