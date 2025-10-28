أخبار النصر اليوم | التشكيل المتوقع لمواجهة الاتحاد، وتحذير من نقطة ضعف جيسوس وغياب بروزوفيتش

يستعد النصر لمواجهة ضيفه الاتحاد على ملعبه الأول بارك بالرياض مساء اليوم الثلاثاء ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر يغيب عنه الخماسي سعد الناصر وسامي النجعي وعبد الملك الجابر ومارسيلو بروزوفيتش.

التشكيل المتوقع للنصر أمام الاتحاد، بقيادة المدرب جورج جيسوس، حسب المصادر الصحفية المتابعة، يتكون منه: نواف العقيدي، نواف بوشل، محمد سيماكان، إينيغيو مارتنيز، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، أنجيلو، جواو فيليكس، كينجسلي، كومان، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

التغيير الوحيد المحتمل على هذه الأسماء هو تواجد أيمن يحيى بدلًا من سلطان الغنام، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به أمام الحزم.