أخبار الانتقالات | ليفربول يدخل سباق ديوماندي و"لويس دياز" يساعده والسعودية تطلب ماكتوميناي

ذكر "إكريم كونور" أن كيم مين جاي، مدافع بايرن ميونخ ومنتخب كوريا الجنوبية، قد يغادر بايرن ميونخ الصيف القادم، وهو الذي يحظى باهتمام من قطبي ميلان ويوفنتوس وأندية إنجليزية بحسب التقارير.

واستبعد بايرن ميونخ كيم من مباراته الأسبوع الفائت، وإن برر مدربه فينست كومباني القرار بأنه لإراحة اللاعب بسبب ضغط المباريات ليس أكثر.