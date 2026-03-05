أخبار الانتقالات | فيتينيا يعلن موقفه من الانتقال لريال مدريد ومهاجم هوفنهايم يحلم ببرشلونة

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن ريال مدريد قرر إلغاء فكرة التعاقد مع رودري بشكل نهائي، وسط محاولات سيتي للحفاظ عليه بالفريق.

وأشارت إلى أن هذا الموقف، يأتي بسبب سعر صاحب الـ29 سنة، والذي قد يصل إلى 52 مليون جنيه استرليني.

فلورنتينو بيريز يجد أن المبلغ ليس مناسبًا في الوقت الحالي، ويفضل التركيز على أهداف أخرى في سوق الانتقالات.