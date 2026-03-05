(C)Getty Images
أخبار الانتقالات | فيتينيا يعلن موقفه من الانتقال لريال مدريد ومهاجم هوفنهايم يحلم ببرشلونة
ريال يلغي فكرة التعاقد مع رودري
قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن ريال مدريد قرر إلغاء فكرة التعاقد مع رودري بشكل نهائي، وسط محاولات سيتي للحفاظ عليه بالفريق.
وأشارت إلى أن هذا الموقف، يأتي بسبب سعر صاحب الـ29 سنة، والذي قد يصل إلى 52 مليون جنيه استرليني.
فلورنتينو بيريز يجد أن المبلغ ليس مناسبًا في الوقت الحالي، ويفضل التركيز على أهداف أخرى في سوق الانتقالات.
ريال يبحث عن بيلينجهام الجديد
قال موقع "تيم توك" الإنجليزي، إن ريال مدريد وضع قائمة من اللاعبين، تمهيدًا للتعاقد مع أحدهم ليكون "جود بيلينجهام" الجديد في الفريق.
وشملت القائمة كل من إيثان نوانيري لاعب آرسنال المعار لمارسيليا، وزميله ماكس داومان، جيسي ديري "تشيلسي"، جوش أتشيمبونج "تشيلسي".
ويضاف إليهم كل من نيكو أورايلي لاعب مانشستر سيتي، ماتيوس ماني من وولفرهامبتون، وجوب بيلينجهام شقيق جود الذي يلعب في بوروسيا دورتموند.
فيتينيا يرفض ريال مدريد
قام فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان، باستبعاد فكرة الانتقال إلى صفوف ريال مدريد في المستقبل القريب، وسط التكهنات المحيطة بمصيره.
وقال اللاعب وفقًا لـ"كانال بلس فوت":"أذهب إلى ريال مدريد؟ سيكون من الغباء أن أترك باريس سان جيرمان".
أسلاني يحلم ببرشلونة
كشف صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن ترحيب فيسنيك أسلاني مهاجم هوفنهايم الألماني، بفكرة اللعب بصفوف برشلونة، بل يعتبر الأمر بمثابة الحلم له.
وأوضحت أن النادي الكتالوني يتابع اللاعب منذ فترة، وهناك اهتمام من عدة أندية بالحصول على خدماته الصيف المقبل.
ومن غير المتوقع أن توجد صعوبة في إتمام أي صفقة محتملة، لأن اللاعب لديه شرط جزائي في عقده بـ30 مليون يورو.
محاولة لتجديد عقد كريستنسن
بعد فترة من التكهنات حول مستقبله مع برشلونة، يبدو أن النادي الكتالوني قرر حسم مصير أندرياس كريستنسن مدافع الفريق.
صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالت إن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، اجتمع مع وكيل كريستنسن، لمناقشة توقيعه على عقد لمدة موسم واحد فقط مع تخفيض راتبه.
شرط ماينو للبقاء
أصبح كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد، قريبًا من التوقيع على عقد جديد مع الشياطين الحمر، بسبب حالة الاستقرار التي يعيشها مع المدرب مايكل كاريك.
صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت إن اللاعب كان يشعر بالغضب الشديد لتقاضيه راتبًا أقل من معظم زملائه، وكان حريصًا على ترك الفريق بسبب تهميشه في حقبة روبن أموريم.
ولكن بعد تحسن الأمور مع كاريك، أصبح ماينو أكثر انفتاحًا على البقاء، بشرط أن يتوصل لاتفاق مع يونايتد حول راتب أعلى مما يحصل عليه حاليًا.
عرض إنجليزي للصحفي ومستجدات عن مستقبل الشنقيطي
كشف وكيل اللاعبين أحمد المعلم، عن عدة نقاط حاسمة، فيما يتعلق بمستقبل نجوم الكرة السعودية، على غرار مهند الشنقيطي ومروان الصحفي، كما كشف عن لاعبين آخرين قادرين على الاحتراف في أوروبا.
وتطرق المعلم للحديث عن كواليس خطته مع سعود عبد الحميد، قبل انتقاله إلى روما، وأبرز مستجدات العروض الأوروبية إلى مروان الصحفي، ناهيك عن اختيار ثنائي الهلال والاتحاد، كمرشحين بارزين للعب في القارة العجوز.
وتحدث أحمد المعلم، عبر برنامج "دورينا غير"، عن موكله مهند الشنقيطي، الظهير الأيمن بنادي الاتحاد، مؤكدًا أن عقده لا يزال مستمرًا مع العميد حتى يوليو 2029، ولم يتفاوض معه أحد نهائيًا، وإذا ما تواصل معه أحد، فيجب أن تكون إدارة الاتحاد على علم بهذا الأمر، كونه في الفترة المحمية من عقده.
