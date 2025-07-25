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Newcastle United FC v Ipswich Town FC - Premier LeagueGetty Images Sport
هيثم محمد

أخبار الانتقالات | نيوكاسل يحدد بديل إيزاك وثنائي ينسحب من سباق التعاقد مع النجم السويدي

انتقالات
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الدوري الإيطالي
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الدوري الألماني الدرجة الأولى
الدوري الأسباني الدرجة الأولى
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مانشستر سيتي
آرسنال
تشيلسي
ليفربول
بايرن ميونخ
تشافي سيمونز
ريال مدريد
برشلونة
فرينكي دي يونج
لوكاس فاسكيز
أديمولا لوكمان
رودريجو دي بول
رودريجو جوس

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 25 يوليو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأبرز الدوريات حول العالم

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