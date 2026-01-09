Getty Images
أخبار الانتقالات | مانشستر سيتي يستهدف "متخصص رميات التماس" وريال مدريد يرفض طلبات ألونسو "صيفًا وشتاءً"
إدارة ريال رفضت طلبات ألونسو
قال الصحفي "ماريو كورتيجانا" من موقع "ذا أثلتيك" إن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد طلب من النادي التعاقد مع لاعبين جدد، بعد إنفاق 180 مليون يورو على 4 صفقات قبل كأس العالم للأندية.
وأوضح أن ألونسو أراد تدعيم خط الوسط بعد مونديال الأندية، ولكن إدارة ريال بقيادة رئيسها فلورنتينو بيريز رفضت الأمر تمامًا، لاقتناعها بالمجموعة التي يمتلكها المدرب الإسباني.
وفي سياق متصل، ورغم وجود بعض النواقص والغيابات حاليًا، إلا أنه من غير المرجح القيام بأي صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
يوفنتوس يريد سينيسي
دخل نادي يوفنتوس الإيطالي في منافسة شرسة على ماركوس سينيسي مدافع نظيره الإنجليزي بورنموث خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
اللاعب سيكون حرًا في الصيف المقبل بعد انتهاء عقده مع بورنموث، ولا توجد أي مؤشرات الآن حول توقيعه على عقد جديد، وهو الأمر الذي لفت أنظار يوفنتوس.
الصحفي "فابريتسيو رومانو" قال إن النادي الإيطالي يخطط لمحاولة ضمه بمقابل مخفض في الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك لدعم دفاع المدرب لوتشيانو سباليتي.
مانشستر سيتي يريد "متخصص رميات التماس"
أكد موقع "Caughtoffside" أن مانشستر سيتي يأتي على رأس الأندية المهتمة بالتعاقد مع مايكل كايودي ظهير نظيره برينتفورد في أقرب وقت ممكن.
ومع ذلك، المنافسة ستكون شرسة للغاية من أجل الحصول على خدمات اللاعب المتألق هذا الموسم، حيث هناك اهتمامًا من بايرن ميونخ ويوفنتوس وإنتر للحصول على خدماته.
ولكن من غير المرجح أن تحدث أي خطوة في الميركاتو الشتوي الحالي، على أن تتحرك الأندية للاعب المميز في رميات التماس خلال الصيف.
جيندوزي إلى فنربخشه
أعلن نادي فنربخشه التركي بشكل رسمي، عن التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي ماتيو جيندوزي، من أجل دعم الفريق في منتصف موسم 2025/2026.
اللاعب الذي خاض رحلة مع آرسنال ومارسيليا ولاتسيو، قرر الذهاب لاختبار نفسه في مكان آخر وهو الدوري التركي خلال شهر يناير الجاري.
ووفقًا للعديد من التقارير الصحفية، فإن قيمة انتقال جيندوزي إلى فنربخشه، كلفت النادي 28 مليون يورو مع إضافة 2 مليون كمتغيرات، مقابل التوقيع على عقد يمتد حتى 2030.
آرسنال ينافس ريال وبرشلونة على جيهي
يظل ريال مدريد وبرشلونة مهتمان بالتعاقد مع مارك جيهي مدافع كريستال بالاس، خاصة وأن اللاعب لا يفكر في الرحيل في يناير الجاري، ويريد الانتظار لاختيار الوجهة الأنسب في الصيف.
موقع "تيم توك" الإنجليزي قال إن اللاعب يدرك جيدًا الاهتمام المتزايد بضمه من عمالقة أوروبا، ولا يريد التسرع بالرحيل إلى أي فريق هذا الشهر، خاصة وأن ريال وبرشلونة يريدان ضمه بالمجان بعد انتهاء عقده، ولا يريدان دفع أي شيء مقابل ضمه الآن.
وفي سياق متصل، قال موقع "ذا أثلتيك" إن آرسنال كذلك أبدى اهتمامه بضم جيهي، ويؤمن بأن فرصة ضم "أفضل مدافع إنجليزي" بالمجان لا يمكن تفويتها.
جوارديولا يطلب رحيل ستونز
يستعد المدافع الإنجليزي جون ستونز، للرحيل عن صفوف مانشستر سيتي بعد انتهاء هذا الموسم، وذلك لرفض النادي التقدم بعرض لتوقيعه على عقد جديد.
صحيفة "تايمز" البريطانية، أشارت إلى أن هذا القرار يأتي وفقًا لرغبة المدرب بيب جوارديولا، والذي يؤمن بأنه على النادي النظر إلى خيارات أخرى أصغر سنًا وأفضل من حيث اللياقة البدنية.
ويأتي ذلك بعد سلسلة من الإصابات التي تعرض لها المدافع الإنجليزي خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى غيابه عن الفريق وخروجه تمامًا من حسابات جوارديولا.
توخيل على رأس قائمة مانشستر يونايتد
يواصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي البحث عن مدرب جديد يشرف على إدارة الفريق في المستقبل، بعد رحيل البرتغالي روبن أموريم عن مهام منصبه.
النادي قرر الاستعانة بدارين فليتشر كمدرب مؤقت بعد رحيل أموريم، وهناك حديث عن إمكانية قدوم أولي جونار سولشاير، ولكن هناك خطط أبعد لمفاوضات مع شخص آخر في الصيف.
الصحفي أليكس كروك من موقع "توك سبورت" قال عن هذا الأمر:"الاسم الذي أسمعه كثيرًا في الفترة الأخيرة هو توماس توخيل، مانشستر يونايتد يريد التعاقد معه ويعتبره النادي على رأس المرشحين لخلافة أموريم".
