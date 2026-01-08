Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | بايرن ميونخ يحرم ريال مدريد من صفقة مجانية وليفربول قد يخطف سيمينيو وتجربة عربية لبالوتيلي
جلاسنر ينتظر
قال أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس، إنه سيدخل في محادثات مكثفة مع النادي الإنجليزي، من أجل التوقيع على عقد جديد خلال الأسابيع القليلة القادمة.
ولكن في الوقت الحالي، يبدو أن جلاسنر لم يتخذ القرار النهائي بخصوص مستقبله سواء بالبقاء أو الرحيل، وسط تكهنات حول إمكانية انتقاله إلى مانشستر يونايتد.
صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أنه سينتظر مانشستر حتى اللحظات الأخيرة، حيث يطمح في الذهاب إلى مستوى أعلى بمسيرته التدريبية بعد رحيل البرتغالي روبن أموريم.
نوانيري يرفض بورنموث
كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن اهتمام بورنموث بالتعاقد مع إيثان نوانيري صانع ألعاب آرسنال، لتعويض رحيل أنطوان سيمينيو إلى مانشستر سيتي.
ويأتي ذك استغلالًا لعدم حصول اللاعب الشاب على الفرصة الكافية للاعب بانتظام تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا، وتقدم كل من إيبرتشي إيزي ومارتين أوديجارد وغيرهما عليه.
ولكن في الوقت ذاته، يفضل نوانيري البقاء مع آرسنال حتى نهاية الموسم، ويؤمن بأنه يستطيع التطور بشكل أفضل بفريق يمتلك عقلية الفوز وينافس على الدوري الإنجليزي.
ليفربول قد يخطف سيمينيو
أكد الناقد الإنجليزي جيمي ريدناب، أن أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث قد ينتقل إلى ليفربول، رغم أن كل التأكيدات تشير لانضمامه لمانشستر سيتي بالفعل.
الجناح الغاني أصبح من حكم المؤكد انضمامه لسيتي، بعد تفعيل الأخير الشرط الجزائي في عقد اللاعب بقيمة 65 مليون جنيه استرليني.
ومع ذلك، قال ريدناب عبر شبكة "سكاي سبورتس":"الجميع يتحدث عن انتهاء الأمور بالنسبة لسيمينيو، ولكني لست متأكدًا من هذا الأمر، سمعت أن ليفربول يحاول التدخل".
وأضاف:"أعتقد أن ليفربول لا يزال بإمكانه المنافسة، أشعر بالمفاجأة لأنهم ليسوا متقدمين على مانشستر سيتي في السباق بالفعل، بالنظر إلى وضع محمد صلاح وإمكانية رحيله".
ديكو يؤكد اقتراب كانسيلو
أكد ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، اقتراب اللاعب جواو كانسيلو من التوقيع له قادمًا من الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
الظهير البرتغالي أبدى رغبته الواضحة في مغادرة الهلال هذا الشهر، وظهرت منافسة بين برشلونة وإنتر من أجل الحصول على خدماته لما تبقى من موسم 2025/2026.
ديكو قال على هامش مشاركة برشلونة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيك بيلباو:"كانسيلو سينضم لنا، الصفقة أصبحت قريبة للغاية".
بالوتيلي إلى الإمارات
كشف الصحفي الإيطالي جانلوكا دي مارزيو، عن عودة اللاعب ماريو بالوتيلي إلى كرة القدم من جديد، من بوابة نادي الاتفاق الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
آخر ظهور لصاحب الـ35 سنة، كان مع نادي جنوى في الدوري الإيطالي، ولعب 6 مرات فقط في جميع المسابقات خلال موسم 2024/2025.
ووفقًا للعديد من التقارير التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، فإن المهاجم الإيطالي انضم بالفعل لنادي الاتفاق الإماراتي الواقع في دبي.
فالكاو يتوجه لكولومبيا
يستعد راداميل فالكاو مهاجم أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسي، لخوض تجربة جديدة ولكن في بلاده، عن طريق نادي ميلوناريوس وهو الفريق الذي سبق أن ضمه في 2024.
اللاعب البالغ من العمر 39 سنة تعاقد وقتها مع النادي الكولومبي، ولكنه فشل في التوصل لاتفاق حول التوقيع على عقد جديد ليستقر على الرحيل.
المهاجم المخضرم قرر العودة مرة أخرى إلى ميلوناريوس وفقًا لتقارير محلية في كولومبيا، وذلك للمشاركة مع الفريق في بطولة كوبا سود أمريكانا.
بقاء أوباميكانو
أكد الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" أن المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو، توصل لاتفاق نهائي مع بايرن ميونخ حول التوقيع على عقد جديد.
وأشار إلى أن أغلب التفاصيل تم الاتفاق عليها بالفعل، ولكن يتبقى إمكانية إدراج شرطًا جزائيًا في عقد اللاعب بتوقيت معين يتيح له خوض تجارب أخرى.
أوباميكانو كان أحد أهم الصفقات المجانية المحتملة لريال مدريد، كما سبق أن اهتم ليفربول بالحصول على خدماته، ويبدو أن بايرن أغلق الطريق أمامهما تمامًا.
إعلان