قال أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس، إنه سيدخل في محادثات مكثفة مع النادي الإنجليزي، من أجل التوقيع على عقد جديد خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ولكن في الوقت الحالي، يبدو أن جلاسنر لم يتخذ القرار النهائي بخصوص مستقبله سواء بالبقاء أو الرحيل، وسط تكهنات حول إمكانية انتقاله إلى مانشستر يونايتد.

صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أنه سينتظر مانشستر حتى اللحظات الأخيرة، حيث يطمح في الذهاب إلى مستوى أعلى بمسيرته التدريبية بعد رحيل البرتغالي روبن أموريم.