أخبار الانتقالات | نيمار يحسم مستقبله مع سانتوس، وليدز يونايتد يخطف موهوب ليفربول مجانًا

أكدت تقارير صحفية برازيلية أن النجم نيمار جونيور توصل إلى اتفاق مبدئي مع نادي سانتوس لتمديد عقده حتى كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا عاد إلى فريقه الأم في يناير الماضي بعد فترة مليئة بالإصابات مع الهلال السعودي، وساهم في بقاء سانتوس ضمن أندية الدوري الممتاز، ما دفع إدارة النادي إلى التحرك لتمديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري، بحسب شبكة ESPN.

رغم اهتمام عدة أندية بخدماته، من بينها إنتر ميامي الذي يضم زميله السابق ليونيل ميسي، فإن نيمار فضّل الاستمرار في سانتوس على الأقل حتى المونديال. ومن المتوقع أن يوقع عقدًا جديدًا قصير الأمد يمتد لستة أشهر إضافية.

وسجّل نيمار 12 هدفًا وصنع 6 في 30 مباراة منذ عودته، لكنه سيخضع قريبًا لعملية جراحية في الركبة ستبعده عن الملاعب لمدة شهر.

ويأمل نيمار في استعادة لياقته سريعًا من أجل العودة إلى منتخب البرازيل والمشاركة في كأس العالم المقبلة، التي يعتبرها “المهمة الأخيرة” في مسيرته الدولية.