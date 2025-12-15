AFP
أخبار الانتقالات | جديد مفاوضات ميلان ومينيان، وموقف مفاجئ من مانشستر يونايتد بشأن "هدف" برشلونة وريال مدريد
موقف مفاجئ من مانشستر يونايتد بشأن "هدف" برشلونة وريال مدريد
ذكرت صحيفة ميترو البريطانية أن مدرب مانشستر يونايتد، روبن أموريم، سيحاول منع كوبّي ماينو من مغادرة أولد ترافورد على سبيل الإعارة خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبل.
ووفقاً للتقرير، فإن ماينو يسعى للرحيل بعد معاناته من قلة المشاركة هذا الموسم تحت قيادة أموريم، لكن إدارة يونايتد ترفض السماح له بالمغادرة، خاصة في ظل صعوبة التعاقد مع أي لاعب وسط جديد خلال منتصف الموسم.
المصادر الصحفية تتحدث منذ أسابيع عن اقتراب نابولي من ضم اللاعب وعن ترحيب النادي الإنجليزي بالأمر، لكن هذا التغيير المفاجئ سيضع فريق أنتونيو كونتي في ورطة، حيث سيضطر للبحث عن خيار آخر لدعم خط وسطه.
من جانب آخر أفاد موقع Defensa Central الإسباني أن نادي برشلونة يُخطط للتحرك من أجل التعاقد مع اللاعب الشاب خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وذكر الموقع أن إدارة البلوجرانا تسعى إلى إغراء ماينو بالرحيل عن أولد ترافورد، في إطار خطتها لتعزيز خط الوسط، خاصة بعد محاولته السابقة لمغادرة النادي الإنجليزي في الصيف الماضي والتي قوبلت بالرفض.
وأشارت التقارير إلى أن المنافسة على ضم اللاعب الشاب ستكون قوية، إذ يراقب ريال مدريد الوضع عن قرب تمهيداً للدخول في الصراع على أحد أبرز المواهب الإنجليزية الصاعدة.
فان دايك: أتمنى بقاء صلاح في ليفربول
تحدث قائد ليفربول فيرجيل فان دايك عن مستقبل زميله محمد صلاح، مؤكداً رغبته الكبيرة في استمرار النجم المصري داخل صفوف النادي الإنجليزي.
وقال المدافع الهولندي للصحفيين "نأمل جميعاً أن يعود صلاح ويواصل تأثيره معنا لبقية الموسم، لكننا في الوقت نفسه نعرف طبيعة كرة القدم ولا أحد يعلم ما الذي قد يحدث. أتمنى أن يبقى، لأنه أحد قادتنا ولاعب بالغ الأهمية بالنسبة لنا".
صلاح كان قد عاد للعب مع ليفربول خلال مواجهة برايتون الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عقب استبعاده من مواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا على إثر تصريحاته النارية ضد النادي والمدرب آرني سلوت.
ميلان: مينيان لم يطلب 8 ملايين يورو سنويًا!
كشف إيجلي تاري، مدير نادي ميلان، عن تطورات مستقبل الحارس الفرنسي مايك مينيان، وسط تقارير تربطه بالانتقال إلى تشيلسي مجاناً في الصيف المقبل.
وقال تاري في تصريحات لقناة DAZN "لم أسمع أبداً عن طلب مايك الحصول على راتب صافٍ بقيمة 8 ملايين يورو. إنه قائد وشخص رائع، وسعيد في ميلان، ونحن بدورنا سعداء ببقائه. المفاوضات معه جارية بالفعل".
يُشار إلى أن ميلان يُحاول تجديد عقد حارس مرماه الفرنسي منذ عدة أسابيع لكن دون الوصول لاتفاق يُرضي جميع الأطراف، وينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري ويُعد من أهم أسباب وجود الفريق في قلب صراع الفوز بالدوري الإيطالي.
توتنهام يخطط لصفقة كبرى من أتلتيكو مدريد
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي توتنهام هوتسبير يخطط للتحرك من أجل التعاقد مع لاعب وسط أتلتيكو مدريد الشاب بابلو باريوس خلال الفترة المقبلة.
وبحسب موقع Fichajes، يرى النادي اللندني في باريوس القطعة المفقودة لتدعيم خط الوسط، رغم أن عقد اللاعب يتضمن شرطاً جزائياً ضخماً يبلغ 120 مليون يورو.
لكن إدارة توتنهام لا تنوي دفع هذا المبلغ، إذ تشير التقارير إلى أنها قدمت عرضاً أقل بكثير تبلغ قيمته نحو 70 مليون يورو، على أمل إقناع أتلتيكو مدريد بالتخلي عن أحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا مقابل سعر معقول.
مانشستر يونايتد وريال مدريد ينافسان باريس سان جيرمان على موهبة كولن
ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد وريال مدريد سيواجهان منافسة قوية من باريس سان جيرمان على ضم لاعب نادي كولن الألماني سعيد الملا.
وبحسب الصحفي إكرم كونور، يُعتبر الملا من ألمع المواهب الشابة في ألمانيا، وقد لفت الأنظار بالفعل لدى بعض أكبر الأندية الأوروبية. ويبدو أن باريس سان جيرمان مستعد لدخول الصراع على التوقيع مع اللاعب، مما يزيد المنافسة على هذه الموهبة الواعدة.
يُشار إلى أن بعض المصادر الصحفية كانت قد أكدت اهتمام مانشستر سيتي باللاعب المندرج من أصول لبنانية.
القادسية يُقيل مدربه
أعلن نادي القادسية السعودي مساء أمس الأحد إقالة مدربه الإسباني ميتشيل جونزاليس، وذلك عقب تراجع النتائج وبعض القرارات السلبية وأبرزها التخلي عن صالح أبو الشامات لصالح الأهلي خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير.
وأوضح النادي السعودي في بيان رسمي أنه أنهى العلاقة التعاقدية مع المدرب الذي قاده في دوري الدرجة الأولى السعودي وصعد له لدوري روشن، حيث بدأ عقده في أكتوبر 2023.
القادسية كان قد خسر نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الأهلي، وخرج أمام نفس الفريق من كأس خادم الحرمين الشريفين، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.
إعلان