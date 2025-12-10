AFP
أخبار الانتقالات | صفقة تبادلية محتملة بين السيتي ونيوكاسل، وتعثر مفاوضات برشلونة مع مدافع دورتموند
إنتر ميامي يقدم عرضًا جديدًا لتمديد عقد لويس سواريز
ذكرت صحيفة AS أن نادي إنتر ميامي الأمريكي تقدم بعرض رسمي لتمديد إقامة المهاجم المخضرم لويس سواريز لموسم إضافي، بعد التأثير الكبير الذي قدمه اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا منذ وصوله إلى فلوريدا.
وبحسب التقرير، فإن أي اتفاق جديد سيشمل تخفيض راتب سواريز، إذ يعمل النادي على صياغة عقد يتناسب مع إمكاناته المالية وحدود سقف الرواتب في الدوري الأمريكي.
في المقابل، يراقب نادي ناسيونال الأوروجوياني الموقف عن كثب، على أمل استعادة نجمه التاريخي في فترة ثالثة، حيث يرحب النادي بعودة سواريز لإنهاء مسيرته الاحترافية هناك، بعد أن بدأ انطلاقته من صفوفه عام 2005.
وكيل شيشكو يكشف عن سعادة موكله في مانشستر يونايتد
تحدث إلفيس باسانوفينتش، وكيل المهاجم السلوفيني بنجامين شيشكو، عن انتقال موكله إلى مانشستر يونايتد خلال الصيف الماضي، مؤكدًا أن اللاعب سعيد للغاية بقراره.
وفي تصريحات لقناة Arena Sport قال باسانوفينتش "زرت بنجامين في مانشستر وسألته عن اختياره الانضمام إلى مانشستر يونايتد، فقال لي: إلفيس، الشيء الوحيد الذي كنت سأندم عليه لبقية حياتي هو لو أنني لم أختر مانشستر يونايتد."
صفقة تبادلية محتملة بين السيتي ونيوكاسل
ذكرت شبكة TEAMtalk أن نادي مانشستر سيتي يستعد لتقديم عرض كبير من أجل التعاقد مع الظهير الأيمن تينو ليفرامنتو لاعب نيوكاسل يونايتد خلال الفترة المقبلة.
ويُعتقد أن المدرب بيب جوارديولا من المعجبين بقدرات اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، نظرًا لتعدد أدواره وقدرته على اللعب كظهير عصري يشارك في بناء اللعب من العمق.
وبحسب التقرير، يفكر مانشستر سيتي في تقديم عرض يتجاوز 65 مليون جنيه إسترليني، مع إمكانية إدراج الحارس جيمس ترافورد ضمن الصفقة كجزء من اتفاق تبادلي محتمل.
تشابي ألونسو يلمّح لإمكانية العودة إلى ليفربول مستقبلًا
ترك مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو الباب مفتوحًا أمام احتمال توليه تدريب ليفربول في المستقبل، مؤكدًا أنه رغم تركيزه الكامل على عمله الحالي، إلا أن "كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها أبدًا".
وجاءت تصريحات ألونسو وسط تكهنات متزايدة تربطه بالعودة إلى أنفيلد، في الوقت الذي يواجه فيه ضغوطًا بشأن مستقبله مع ريال مدريد، بالتزامن مع تساؤلات حول مستقبل المدرب آرني سلوت في ليفربول.
تعثر مفاوضات برشلونة مع نيكو شلوتربيك
يواجه برشلونة عقبة في محاولة التعاقد مع مدافع بوروسيا دورتموند، نيكو شلوتربيك، إذ يبدو أن اللاعب الألماني يفضل الانتقال إلى ريال مدريد أو بايرن ميونخ في المستقبل، بينما تشكك الإدارة الكتالونية في مدى ملاءمته لأسلوب لعب الفريق عالي الخطوط، رغم علاقة المدير الفني هانسي فليك القوية باللاعب.
وتشير التقارير إلى أن شلوتربيك، البالغ من العمر 26 عامًا، يدخل أفضل سنوات مسيرته ويراهن على الانتقال إلى أحد العمالقة الأوروبيين الصيف المقبل، بدلًا من الانضمام إلى بطل الليجا الحالي، حيث يُواجه ريال مدريد رحيل محتمل لمدافعيه، بينما بايرن ميونخ يركز حاليًا على تجديد عقد ديوتي أوباميكانو، وإذا فشلت المفاوضات، سيصبح شلوتربيك خيارهم الأول.
في دورتموند، يزداد القلق مع اقتراب انتهاء عقد شلوتربيك في 2027. عرض النادي تمديد العقد حتى 2030 براتب يصل إلى 8 ملايين يورو سنويًا، لكنه رفض التوقيع حتى الآن، مع مهلة نهائية مطلوبة بحلول نهاية يناير لتوضيح موقفه، وإلا سيضطر النادي لبيعه الصيف المقبل لتجنب خسارته مجانًا.
ومن ناحية أخرى، يراقب ليفربول الوضع عن كثب كخيار بديل، تحسبًا لرحيل فيرجيل فان دايك في المستقبل، وقد يحاول اختبار موقف دورتموند إذا تأكد عدم وجود تجديد.
حتى الآن، الكرة في ملعب شلوتربيك لتحديد مستقبله، فيما يفضل برشلونة الابتعاد مؤقتًا واستكشاف بدائل أخرى إلا إذا أكد اللاعب رغبته في الانضمام إلى الكامب نو.
جارناتشو يصف انتقاله إلى تشيلسي بـ"خطوة للأمام"
وصف أليخاندرو جارناتشو انتقاله من مانشستر يونايتد إلى تشيلسي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار) بأنه "خطوة للأمام"، مؤكدًا أنه لا يشعر بالندم على النهاية المتوترة لمسيرته في أولد ترافورد.
وغادر اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، والذي كان يُعد أحد أبرز المواهب في مانشستر يونايتد، النادي في أغسطس الماضي بعد فقدانه المكان الأساسي تحت قيادة المدرب روبن أموريم.
بسبب 55 مليون ريال .. الشباب مهدد بالحرمان من انتقالات يناير
أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن نادي الشباب مهدد بالحرمان من قيد لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في دوري روشن السعودي، وذلك بسبب وجود متأخرات على النادي بقيمة 55 مليون ريال سعودي تقريبًا.
الصحيفة أوضحت أن الإدارة الجديدة برئاسة عبد العزيز المالك تعمل بجد بالتنسيق مع وزارة الرياضة على إيجاد الحلول المناسبة لحل المشاكل المالية العالقة وضمان حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية بما يُتيح له الدخول في سوق الانتقالات الشتوي.
وأضافت أن مبلغ الـ55 مليون ريال سعودي يتضمن رواتب لاعبين ومستحقات وكلاء أعمال لم تُسدد في عهد الإدارة السابقة.
الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تُخول للنادي قيد اللاعبين في فترات الانتقال يتطلب تسديد النادي جميع المستحقات المالية واجبة السداد من رواتب ومقدمات وعقود للاعبين والموظفين.
