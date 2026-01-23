(مُحدث) أخبار الانتقالات | صلاح يدخل ضمن "خطة سعودية موسعة" وبرشلونة يقترب من حسم صفقة جديدة

اسم جديد يظهر على قائمة إنتر لدعم مركز حراسة المرمى، وهو الحارس الإيطالي جولييلمو فيكاريو لاعب نادي توتنهام الإنجليزي.

إنتر يبحث عن حارس جديد ليخلف السويسري يان سومير الصيف المقبل، ويريد استغلال وضع فيكاريو في توتنهام، حيث يتعرض اللاعب لانتقادات مستمرة بسبب مستواه هذا الموسم، ويعتبر من المرشحين للرحيل عن سبيرز.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" قالت إن إنتر وضع فيكاريو ضمن المرشحين لحراسة عرين الفريق الموسم القادم، جنبًا إلى جنب مع إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا.