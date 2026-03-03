Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | ريال مدريد يحدد هدفه الأكبر من مانشستر سيتي وليفربول يستعد لرحيل محمد صلاح!
ريال مدريد يضع رودري على رأس أولوياته
ذكرت إذاعة راديو ماركا الإسبانية أن نادي ريال مدريد استقر على أن الإسباني رودري نجم خط وسط مانشستر سيتي هو اللاعب المطلوب لتدعيم صفوف الفريق.
وأوضح التقرير أن أي صفقة لضم الفائز بالكرة الذهبية ستكلف النادي الملكي حوالي 50 مليون يورو في الصيف المقبل.
وفي سياق متصل أفاد موقع تريبونا أن النادي الملكي يراقب أيضًا الموهبة الشابة آرتشي جراي لاعب توتنهام بجانب اهتمام من بايرن ميونخ الألماني لتعويض رحيل ليون جوريتسكا المتوقع.
ليفربول يقترب من بيع محمد صلاح
أفادت "بي بي سي" أن رحيل الدولي المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول بات مرجحًا بشكل متزايد خلال الصيف المقبل.
ويسعى النادي الإنجليزي لتجنب خسارة صلاح مجاناً في العام القادم حيث يتبقى في عقده ما يزيد قليلاً عن عام واحد ويفضل النادي الحصول على مقابل مادي بدلاً من السماح له بالرحيل دون مقابل بنهاية عقده.
ومن جهة أخرى ذكر موقع فوتبول إنسايدر أن ليفربول لا ينوي التفريط في حارسه البرازيلي أليسون لصالح نادي يوفنتوس الإيطالي.
صراع مانشستر على موهبة نوتينجهام فورست
أوضحت صحيفة ذا ميرور البريطانية أن قطبي مدينة مانشستر اليونايتد والسيتي يستعدان للدخول في صراع شرس للتعاقد مع لاعب وسط نوتينجهام فورست إليوت أندرسون.
وحدد النادي الإنجليزي مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني للموافقة على بيع اللاعب صاحب الـ 23 عاماً. وفي نفس الإطار يراقب مانشستر يونايتد اللاعب جيبس وايت ليكون بديلاً محتملاً لبرونو فيرنانديش في حال رحيله وفقاً للتقارير الواردة من إنجلترا.
آرسنال يرفض التخلي عن جابرييل
كشف موقع تيم توك أن إدارة نادي آرسنال رفضت بشكل قاطع استفسارًا من نادي ريال مدريد بشأن إمكانية التعاقد مع المدافع البرازيلي جابرييل ماجالايس.
وأبلغ النادي اللندني مسؤولي ريال مدريد أن المدافع الأساسي ليس للبيع بأي ثمن. وعلى صعيد التدعيمات يراقب آرسنال رفقة مانشستر سيتي تطور موهبة برايتون الشاب جاك هينشيلوود للتحرك لضمه في نهاية الموسم وفقًا لما ذكره موقع كوت أوفسايد.
تشيلسي يتمسك بنجومه رغم الخسائر المالية
أفادت صحيفة ستاندرد سبورت البريطانية أن نادي تشيلسي يثق في قدرته على الاحتفاظ بنجومه وعلى رأسهم كول بالمر رغم الخسائر المالية الكبيرة التي ظهرت في التقارير الأخيرة.
ويرى النادي أنه ليس مضطرًا لبيع اللاعبين البارزين لجمع الأموال. ومن جانب آخر ذكر موقع تيم توك أن تشيلسي واثق من إقناع أستون فيلا بالتخلي عن مورجان روجرز مقابل عرض مالي ضخم.
أستون فيلا يقترب من ضم حارس مانشستر سيتي
أوضح موقع تيم توك أن نادي أستون فيلا يتصدر سباق التعاقد مع حارس مرمى مانشستر سيتي جيمس ترافورد.
ويرغب النادي في تأمين مركز حراسة المرمى في حال رحيل الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بنهاية الموسم الجاري متفوقًا على أندية نيوكاسل يونايتد وتوتنهام ووست هام يونايتد.
