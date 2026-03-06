Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | ليفاندوفسكي يعلن عن قرار مهم وحقيقة مفاوضات المغرب مع إنييستا
ليفاندوفسكي يعلن عن موعد حسم مستقبله
في حوار مع "سكاي"، كشف روبرت ليفاندوفسكي أنه سيتخذ الثلاثة أشهر المقبلة كفرصة من أجل حسم مستقبله ومعرفة الخطوة المقبلة في مشواره.
وينتهي عقد البولندي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء عن التخلي عنه بسبب راتبه المرتفع وتقدمه في العمر، وتراجع مستواه.
تودور ينفي إقالته
استغل إيجور تودور المؤتمر الصحفي لمباراة كريستال بالاس وناديه توتنهام التي خسرها الأخير 3-1 للرد على الأنباء بخصوص إقالته عقب الهزيمة الثالثة على التوالي.
وقال الكرواتي إن لا صحة لتلك التقارير وإنه لا يعطيها اهتمامًا، وأن تركيزه في الوقت الراهن على إنقاذ الفريق، قائلًا: "من معنا على المركب سيستمر، غير ذلك فعليه أن يغادر".
حقيقة مفاوضات إنييستا والمغرب
عقب رحيل وليد الركراكي عن تدريب المنتخب المغربي، بدأت الملامح تتضح بخصوص الشكل الجديد للإدارة الفنية، وخرجت تقارير تشير إلى مفاوضات لتولي أندريس إنييستا منصب المدير الفني للاتحاد.
وأوضح "فابريزيو رومانو" وجود مفاوضات بين الطرفين، وأن الأمر بيد النجم الإسباني لحسم قراره، مشيرًا إلى عدم وجود قرار نهائي أو اتفاق رسمي بين الطرفين بعد.
الركراكي يفضل أوروبا
أوضح "فوت ميركاتو" أن وليد الركراكي رفض عروضًا من الدوري السعودي، وأنه يفضل العمل في أوروبا عقب رحيله من تدريب المنتخب المغربي.
وذكر التقرير أن المدرب المغربي يملك عروضًا من أندية في إنجلترا وأخرى في إسبانيا، الوجهة التي يفضل أن تكون خطوته المقبلة فيها.
