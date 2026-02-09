أخبار الانتقالات | خطوة مهمة من فنربخشه مع تاليسكا وريال مدريد يستفيد من بيع خيمينيز

كشف "فوتبول إنسايدر" عن وجود خطة من ليفربول لتعويض رحيل إبراهيما كوناتي المحتمل بعد انتهاء عقده الصيف المقبل عبر إعادة جاريل كوانساه من باير ليفركوزن.

وباع ليفربول كوانساه إلى النادي الألماني الصيف الفائت مقابل 35 مليون جنيه استرليني، ولكن بحسب التقرير يملك بندًا بإعادة الشراء ولكن بداية من 2027.