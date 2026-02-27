أخبار الانتقالات | فلاهوفيتش يختار برشلونة وليفربول يراقب مدافع البرازيل والوصل يضم نجم فرنسا قبل مواجهة النصر

قالت "توتوسبورت" إن إنتر يخطط لضم دوشان فلاهوفيتش مجانًا من يوفنتوس الصيف المقبل إذا قام ببيع نجمه ماركوس تورام إلى برشلونة أو أحد الأندية الإنجليزية المهتمة.

وفي نفس السياق، ذكر "توك سبورت" أن مهاجم يوفنتوس الصربي يفضل الانتقال إلى برشلونة على إنتر، بايرن ميونخ، توتنهام، وتشيلسي المهتمون بخدماته ووضعه كلاعب مجاني الصيف المقبل.