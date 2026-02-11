Getty Images
أخبار الانتقالات | رحيل دي زيربي عن مارسيليا وتحديد سعر صفقة ريال مدريد وموقف فينيسيوس من العودة لفلامنجو!
ليدز يونايتد مهتم بجيمس ترافورد
قال موقع "تيم توك" البريطاني، إن نادي ليدز يونايتد، يخطط للتقدم بعرض من أجل التعاقد مع جيمس ترافورد حارس نظيره الإنجليزي مانشستر سيتي.
وأشار الموقع إلى أن صاحب الـ23 سنة، قد يبحث عن فرصة جديدة بعيدًا عن ملعب الاتحاد، نظرًا لتربع الإيطالي جانلويجي دوناروما على مركز الحارس الأساسي بالفريق.
ومن جانبه، يقدر ليدز يونايتد قيمة اللاعب بـ30 مليون جنيه استرليني، ويؤمن بأن هذا المبلغ سيكون كافيًا للحصول على خدماته.
رحيل دي زيربي
بعد فترة من التكهنات حول مستقبله مع النادي، قرر مارسيليا حسم الأمور بشكل نهائي بإعلان رحيل المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي عن الفريق.
وأصدر النادي الفرنسي بيانًا رسميًا، للإعلان فيه عن مغادرة دي زيربي، مع إنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضي.
أموريم مرشح لخلافة مورينيو
قالت صحيفة "أبولا" البرتغالية، إن المدرب روبن أموريم قد يعود مرة أخرى بوظيفة جديدة، في حالة رحيل جوزيه مورينيو عن بنفيكا في الصيف.
وأوضحت أن هناك احتمالية لتولي مورينيو لمهمة تدريب المنتخب البرتغالي، خلفًا للمدرب الحالي روبرتو مارتينيز، وذلك بعد منافسات كأس العالم 2026.
وأشارت إلى أن بنفيكا مهتم بالحصول على خدمات مدرب مانشستر يونايتد السابق، ويعتبر من أهم أهدافه بعد مغادرة مورينيو المحتملة.
باريس يقتحم السباق من أجل باليبا
انضم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى سباق التعاقد مع كارلوس باليبا لاعب وسط برايتون الإنجليزي في الصيف المقبل.
مانشستر يونايتد حاول ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنه لم يتمكن من التوصل لاتفاق مع برايتون، ليصرف النظر عن الصفقة.
والآن، أصبحت الأمور أكثر صعوبة على الشياطين الحمر، بعدما أكد موقع "تيم توك" أن باريس سيبذل كل ما لديه لضمه بعد نهاية هذا الموسم.
موقف فينيسيوس من الانضمام لفلامنجو
أكد لويز إدواردو بابتيستا، رئيس نادي فلامنجو البرازيلي، أن فينيسيوس جونيور يريد البقاء في قارة أوروبا، في حالة استقراره على مغادرة ريال مدريد الصيف المقبل.
وقال بابتيستا في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية:"بكل تأكيد نريد قدومه لنا، ولكن فينيسيوس لن يغادر أوروبا الآن، الوقت ليس مناسبًا الآن للحديث عن تعاقدنا معه".
وأضاف:"هذه المحادثات مناسبة بشكل أكبر للجماهير من أجل تخيل الأمر، في الواقع، فينيسيوس مُرحب به ي أي وقت،عندما يعود إلى البرازيل فهو يزور الماراكانا ومدرجات ملعب فلامنجو، لديه الكثير من الأصدقاء هنا، نحن نريده معنا بالتأكيد ولكن الأمر ليس ممكنًا".
سعر صفقة ريال مدريد المحتملة
كشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، أن ريال مدريد سيكون عليه دفع مبلغ 45 مليون يورو، إذا أراد التعاقد مع كييس سميت لاعب ألكمار الهولندي.
وأشار إلى أن الصفقة ممكنة بشكل كبير، لو أراد النادي الإسباني تلبية مطالب ألكمار لضم صاحب الـ20 سنة، والذي يعتبر من أبرز المواهب الأوروبية في الفترة الأخيرة.
ومع ذلك، فالقصة لن تكون سهلة، نظرًا للاهتمام من ليفربول ومانشستر يونايتد وآرسنال من أجل ضم سميت في الصيف القادم.
