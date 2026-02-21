أخبار الانتقالات | محاولة ألمانية لسرقة صفقة برشلونة وصراع ثلاثي على ماني

كشف "فابريزيو رومانو" عن حسم برشلونة صفقة أجاي تافاريس، موهبة نوريتش الإنجليزية الشابة، وأن اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية الإثنين المقبل قبل التوقيع رسميًأ.

وأفاد الصحفي الإيطالي الشهير بأن تافاريس تلقى عدة عروض من أندية ألمانية مؤخرًا، أبرزها من لايبزيج الذي حاول سرقة الصفقة من برشلونة ولكن اللاعب أصر على الانضمام للأخير.