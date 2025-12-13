AFP
أخبار الانتقالات | ريال مدريد يوجه أنظاره نحو مدافع رين ومنافسة رباعية تحسم مصير سيمينيو
مطالب بالتخلص من بنزيما
أثار النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المزيد من الغموض حول مستقبله مع العميد، في ظل اقتراب عقده من الانتهاء في الصيف المُقبل "2026"، دون أي توصل لاتفاق مع الإدارة بشأن التمديد.
بنزيما الذي قال عنه المدير الرياضي رامون بلانيس، إن مشروع نادي الاتحاد قد تم بناؤه عليه، لم يحسم وجهته بعد انتهاء عقده، مكتفيًا بالقول إنه لا يزال أمامه عامان في الملاعب.
من جانبه، طالب غرم العمري، وكيل اللاعبين والناقد الرياضي، نادي الاتحاد، بضرورة بدء البحث عن "بديل" لكريم بنزيما في المرحلة المُقبلة.
وأوضح العمري، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، أن كريم بنزيما بات في الـ37 من عمره، مضيفًا أنه لن يكرر نسخة كريستيانو رونالدو، الذي يعد "صعب التكرار".
وقال العمري إن بنزيما، رغم المستويات الكبيرة التي يقدمها في الاتحاد، ولكن في ظل سنه الكبيرة، والوضع الحالي للاتحاد، فمن الأفضل أن يبحث النادي عن لاعب آخر أكثر نشاطًا من بنزيما في الملعب.
وجاء تصريح العمري، تعقيبًا على ما ذكره الإعلامي وليد الفراج، بأن لجنة الاستقطاب ستقوم بتمويل الأندية التي قامت بتمويل لاعبيها عبر اللجنة، بأن تعطي النادي الميزانية، وتترك له حرية القرار بين التجديد أو التعاقد مع لاعب آخر، ولكن وفق معايير معنية.
بالاس يتحرك نحو ظهير بايرن
أبدى نادي كريستال بالاس الإنجليزي، اهتمامه بالتعاقد ممع ساشا بويي لاعب نادي بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.
صاحب الـ25 سنة، من المتوقع أن يرحل عن بايرن ببداية النافذة، وذلك من أجل الحصول على فرصة اللعب بانتظام مع أي فريق آخر، بسبب جلوسه المتكرر على دكة البدلاء، وفقًا لما أكده الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو.
ويأتي سعي بالاس للحصول على خدمات بويي، لتعويض الإصابة الطويلة التي يعاني منها الظهير الأساسي دانييل مونوز.
منافسة على لاعب جنوى
يستعد روسلان مالينوفسكي للرحيل عن صفوف نادي جنوى الإيطالي، عندما ينهي عقده مع الفريق خلال الصيف المقبل، ليصبح متاحًا للرحيل بالمجان.
الصحفي "جاكوبس بن" قال إن إنتر ويوفننتوس يريدان التعاقد مع اللاعب، وأرسلا الكشافين من أجل متابعته على الطبيعة في الأسابيع الأخيرة.
ومن جانبه يشعر اللاعب بحماس شديد تجاه البقاء في إيطاليا، لذلك قد ينضم إلى أي منهما في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده.
ريال مدريد مهتم بمدافع رين
وسط محاولات ريال مدريد من أجل تدعيم دفاعه، من أجل معالجة المشكلة التي يمر بها الفريق في الفترة الأخيرة، قرر النادي الإسباني توجيه أنظاره نحو هدف جديد.
الصحفي "ماتيو موريتو" قال إن الميرينجي يتابع عن كثف المدافع الفرنسي جيريمي جاكيه لاعب نادي رين، وهناك حالة من الإعجاب داخل النادي بالتعاقد مع صاحب الـ20 سنة.
ولا يعتبر ريال هو الوحيد المهتم بالمدافع المميز، حيث سبق أن ارتبط بعدة أندية إنجليزية على رأسها آرسنال، وهو الآن مرتبط بعقد مع رين حتى يونيو 2029.
صراع رباعي على سيمينيو
حددت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن الأندية المهتمة بالتعاقد مع أنطوان سيمينيو جناح نادي بورنموث خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأوضحت أن الرباعي : مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وليفربول، هي الأطراف التي دخلت في سباق محتدم للحصول على خدمات اللاعب.
ومن المقرر أن يستقر سيمينيو على قراره النهائي خلال الأسابيع القليلة القادمة، من أجل حسم مصيره بشكل نهائي، لصعوبة استمراره مع بورنموث وفقًا لما أكده سابقًا موقف "ذا أثلتيك".
منافسة قوية على جارسيا
قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن هناك منافسة خماسية على التعاقد مع جونزالو جارسيا مهاجم نادي ريال مدريد على سبيل الإعارة في يناير القادم.
وأوضحت أن كل من أستون فيلا وليدز يونايتد وبرايتون وآينتراخت فرانكفورت بالإضافة إلى وولفرهامبتون يريد ضم اللاعب.
ومن جانبه، يرحب جارسيا بتلك الخطوة كثيرًا، نظرًا لصعوبة اللعب كأساسي هذا الموسم، في ظل تألق المهاجم الفرنسي كيليان مبابي تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.
