أخبار الانتقالات | مؤشر جديد يُقرب زيدان من فرنسا ويوفنتوس يعود لمفاوضات مالديني

أوضح موقع "فوت ميركاتو" أن إدين دجيكو قد يكون خيارًا حقيقيًا لنادي باريس إف سي في انتقالات يناير من أجل تعزيز خط هجومه الذي سجل 22 هدفًا فقط في 17 مباراة بالدوري الفرنسي.

ويريد باريس استغلال حالة التوتر بين المهاجم البوسني المخضرم، 39 عامًا، وناديه فيورنتينا، إذ أشارت تقارير إلى إمكانية فسخ عقده ورحيله في يناير رغم انضمامه فقط الصيف الفائت للنادي.