Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | "3 مبدعين" على رادار ريال مدريد وآرسنال مهتم بنجم برشلونة وموقف صلاح من الانتقال للسعودية
قرار نهائي ببيع أونانا
أغلق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الباب تمامًا، أمام إمكانية عودة الحارس الكاميروني أندريه أونانا، بعد انتهاء فترة إعارته مع نادي طرابزون سبور التركي.
وقال موقع "تيم توك" إن الشياطين الحمر يتقبلون حقيقة أنهم سيحصلون على مبلغ أقل من 50 مليون جنيه استرليني، وهي القيمة التي دفعوها لضمه من صفوف إنتر.
البحث مستمر في ريال مدريد
لا يزال يبحث نادي ريال مدريد الإسباني، عن تدعيمات جديدة في مركز خط الوسط، لحل المشكلة الإبداعية التي يواجهها الفريق بهذه المنطقة في الفترة الأخيرة.
موقع "ديفينسا سنترال" قال إن الكشافة في النادي الإسباني، يتابعون الثلاثي فلوريان فيرتس لاعب ليفربول، إنزو فيرنانديز من تشيلسي، وبابلو باريوس لاعب أتلتيكو مدريد.
فيرتس على وجه التحديد سبق أن ارتبط بالميرينجي في وقت سابق، وخرج وكيله مؤخرًا للتأكيد على قيامه بعرضه على رئيس النادي فلورنتينو بيريز.
آرسنال مهتم بكوندي
كشفت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، عن اهتمام نادي آرسنال الإنجليزي بالتعاقد مع جول كوندي لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
بن وايت فقد مكانه مؤخرًا لصالح يوريين تيمبر مدافع الفريق، ومن غير المستبعد أن يرحل عن النادي اللندني في الصيف بحثًا عن فرصة اللعب بانتظام، وهنا سيحتاج آرسنال لاستبداله بلاعب آخر.
وعلى الجانب الآخر، تعرض كوندي لانتقادات بسبب مستواه المتذبذب مع برشلونة، وقد يتجه النادي لبيعه والاستفادة منه ماليًا لتمويل صفقات أخرى.
بايرن غير مهتم بفولتيمادي
انتشرت العديد من التقارير الصحفية في الساعات الماضية، تؤكد أن بايرن ميونخ مهتم بالتعاقد مع نيك فولتيمادي مهاجم نيوكاسل يونايتد الصيف القادم.
فولتيمادي كان على رادار بايرن في الميركاتو الصيفي الماضي، وتمتع ببداية جيدة لرحلته مع نيوكاسل خلال هذا الموسم، قبل أن يمر بحالة من التخبط.
ولكن وفقًا لـ" Abendzeitung München" فإن بايرن قرر المضي قدمًا وصرف النظر عن المهاجم الشاب، ولا يفكر في العودة إلى طاولة المفاوضات لضمه.
برشلونة يتابع وضع ليساندرو
قال موقع "CaughtOffside" إن برشلونة مهتم بالتعاقد مع ليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي القادم.
برشلونة يريد التعاقد مع لاعب قلب دفاع يفضل أن يكون يلعب بالقدم اليسرى، ووضع ضمن اهتمامته العديد من الأسماء أبرزها نيكو شلوتربيك لاعب بوروسيا دورتموند.
وأما بالنسبة لليساندرو، فمن المتوقع أن يرحب مانشستر يونايتد بفكرة بيعه في الصيف، خاصة وأنه يدخل في العام الأخير من عقده في أولد ترافورد.
صلاح يفضل البقاء
كشف موقع "فوتبول إنسايدر" عن رغبة النجم المصري محمد صلاح في البقاء مع ليفربول حتى نهاية عقده، رغم كل التكهنات المثارة حول إمكانية رحيله في الصيف.
اللاعب دخل في أزمة مع مدربه أرني سلوت خلال هذا الموسم بسبب جلوسه المتكرر على دكة البدلاء، وظهرت أنباء حول رحيله عن الفريق في الميركاتو الشتوي.
صلاح مرتبط حاليًا بعقد مع ليفربول حتى 2027، وارتبط بالانتقال إلى دوري روشن السعودي، ويبدو وفقًا للمعطيات الحالية أنه يفضل الاستمرار في أنفيلد عن أي شيء آخر.
برشلونة يجدد لكاسادو
أكد الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، أن برشلونة أصبح قريبًا من تمديد عقد لاعبه مارك كاسادو ليبقى في النادي حتى 2030.
لاعب الوسط الشاب تم التواصل معه من بعض الأندية المختلفة خارج إسبانيا "خاصة من إنجلترا"، ولكن برشلونة أبدى تصميمه على الاحتفاظ به.
