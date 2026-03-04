Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | شرط برونو فيرنانديش لتجاهل السعودية ونجم بايرن ميونخ يصدم الجميع وتشيلسي يُقيل مدرب فلامنجو!
أوليسي لن يرحل عن بايرن
أغلق مايكل أوليسي جناح نادي بايرن ميونخ الألماني، الباب أمام إمكانية الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
الصحفي "جرايم بايلي" قال إن ليفربول يتابع اللاعب بشكل مكثف خلال الأشهر القليلة الماضية، باعتباره كبديل محتمل لمحمد صلاح في حالة رحيله.
ومع ذلك، لا توجد أي فرصة لرحيل الفرنسي عن بايرن، وذلك وفقًا للرغبة المتبادلة من اللاعب وناديه.
إسبوسيتو ليس للبيع
قالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إن نادي إنتر أخبر نظيره الإنجليزي آرسنال بأن لاعبه بيو إسبوسيتو ليس متاحًا للبيع.
رغم التعاقد مع فيكتور جيوكيريس الصيف الماضي، إلا أن المدفعجية يريدون التعاقد مع مهاجم جديد بعد نهاية الموسم الجاري، ويعتبر إسبوسيتو البالغ من العمر 20 سنة من ضمن أهدافه.
ولكن لا يبدو أن إنتر على استعداد للتخلي عن لاعبه، باعتباره أحد أهم نجوم المستقبل في النادي الإيطالي.
فيرنانديش يفضل الانتظار
يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتقدم بعرض للاعبه برونو فيرنانديش، من أجل إقناعه بالتجديد ونسيان فكرة الانتقال إلى دوري روشن السعودي.
صحيفة "ميرور" البريطانية، قالت إن الشياطين الحمر، أبدوا استعدادهم لعرض راتب أسبوعي على برونو، تصل قيمته إلى 400 ألف جنيه استرليني.
ومن جانبه، لا يتعجل البرتغالي في اتخاذ القرار النهائي بخصوص مستقبله، وذلك انتظارًا لما سيسفر عنه موقف الفريق من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.
رودري يرحب بريال مدريد
قالت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، إن رودري لاعب وسط مانشستر سيتي، يرحب بفكرة الانتقال إلى ريال مدريد خلال الصيف القادم.
ويأتي ذلك بسبب رغبة اللاعب في العودة إلى بلاده من جديد، ولكن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يريد الانتظار وعدم التعجل في أي صفقة ممكنة.
نجم وسط سيتي تعرض مؤخرًا لإصابة خطيرة، ولا يزال يحاول استعادة أفضل مستوياته حاليًا في الدوري الإنجليزي، مما يثير الشكوك حول إمكانية ضمه في هذا التوقيت.
جريزمان لن ينتقل إلى أورلاندو
كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، عن وجود محاولات مكثفة من نادي أورلاندو سيتي الأمريكي، من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان.
أورلاندو وضع جريزمان على رأس أهدافه الصيفية، ولكن دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، أصبح قريبًا للغاية من رفض هذه الفكرة تمامًا.
منافسة قوية على جوريتسكا
دخل الثلاثي الإيطالي إنتر ويوفنتوس ونابولي، في منافسة قوية من أجل التعاقد مع ليون جوريتسكا لاعب بايرن ميونخ الألماني.
صحيفة "توتو سبورت" قالت إن الاحتمال الأقوى حاليًا، هو رحيل جوريتسكا عن بايرن خلال الميركاتو الصيفي القادم، وهناك العديد من العروض القوية لضمه.
آرسنال ومانشستر يونايتد مهتمان أيضًا بالحصول على خدماته، بعدما انغلقت جميع الطرق نحو توقيع اللاعب على عقد جديد، مما يمنحه فرصة الرحيل بالمجان بعد نهاية الموسم الجاري.
قصة غريبة بطلها تشيلسي
واحدة من أغرب القصص في سوق انتقالات المدربين، فيليبي لويس مدرب فلامنجو الذي فقد وظيفته مع النادي البرازيلي بسبب مفاوضات مزعومة مع تشيلسي.
صحيفة "UOL" قالت إن القصة بدأت عندما حاول فلامنجو تجديد عقد لويس، ولكنه دخل في محادثات مع ملاك نادي تشيلسي، مقتنعًا أنه سيكون مدربًا للبلوز، مما جعله يتجاهل مفاوضات ناديه.
وتبين في النهاية أن ملاك تشيلسي يتفاوضون معه لتدريب ستراسبورج التابع لنفس الشركة، مما جعل لويس يتراجع ويترك المفاوضات عائدًا إلى فلامنجو من أجل التجديد.
ولكن المفاجأة هنا أن رئيس فلامنجو شعر بالغضب من موقف لويس، وقرر إقالته فورًا بعدما علم بتلك القصة.
