Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | ماجواير مطلوب في السعودية وتوني قد يعود للبريميرليج و"كلمة نهائية" بمستقبل جوزيه مورينيو
ريال وبرشلونة يتنافسان على نجم بايرن ميونخ
كشف موقع "تيم توك" عن ترحيب مايكل أوليسي لاعب بايرن ميونيخ، بإمكانية اختبار نفسه بمكان مختلف خارج الدوري الألماني في المستقبل القريب.
وأوضح أن الثنائي ريال مدريد وبرشلونة، أعربا عن اهتمامهما بالحصول على خدمات اللاعب، تمهيدًا لإمكانية ضمه من النادي البافاري.
ولكن على جانب آخر، لا يبدو أن بايرن ميونيخ سيتخلى عن لاعبه في أي وقت قريب، نظرًا للأهمية الكبيرة التي يتمتع بها الجناح الفرنسي في أليانز أرينا.
لينجارد يتجه للبرازيل
قالت صحيفة "جلوبو سبورت" إن نادي كلوب دو ريمو، دخل في محادثات من أجل التعاقد مع جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد السابق.
وفي حالة نجاح الصفقة، ستكون هذه خطوة أخرى للاعب الإنجليزي بعيدًا عن قارة أوروبا، بجانب تجربته مع إف سي سيول الكوري الجنوبي.
مانشستر يونايتد سيتخلى عن كاريك
رغم النتائج الجيدة لمانشستر يونايتد خلال هذا الموسم فور تولي مايكل كاريك للمهمة، إلا أن النادي الإنجليزي لا يزال يبحث عن مدرب دائم لقيادته.
كاريك يحظى باحترام كبير داخل الشياطين الحمر، وذلك بعد التحسن الهائل في النتائج بالدوري الإنجليزي، والسلسلة الإيجابية التي يعيشها الفريق تحت قيادته.
ولكن صحيفة "تيليجراف" قالت إن مانشستر يريد استغلال الوقت الحالي، للتعاقد مع مدرب آخر يكون مناسبًا أوكثر خبرة، تجنبًا لتكرار أخطاء الماضي مع إريك تين هاج وروبن أموريم.
كوستا يعلن بقاء مورينيو
وسط كل التكهنات المحيطة بمستقبله مع بنفيكا، والحديث عن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد خلفًا للمدرب المؤقت ألفارو أربيلوا في الصيف، خرج روي كوستا رئيس بنفيكا لإنهاء الجدل عن مستقبل جوزيه مورينيو.
وقال كوستا في تصريحات لبرنامج "إل شيرينجيتو" خلال تواجده في إسبانيا لحضور مباراة ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد:"مورينيو سيبقى مع بنفيكا للعام القادم".
توتنهام يجدد اهتمامه بضم توني
قال موقع "تيم توك" الإنجليزي، إن توتنهام يستعد لإحياء اهتمامه بالتعاقد مع إيفان توني مهاجم الأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
توني سبق أن تحدث في وقت سابق عن إمكانية عودته إلى الدوري الإنجليزي من جديد، وهو ما يفتح الباب أمام توتنهام للتحرك من أجل ضمه، بعدما أبدى النادي اللندني اهتمامه بالخطوة في يناير الماضي لكنه فشل في التوصل لأي اتفاق.
القادسية يريد ماجواير
ظهر اسم هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن الأسماء المحتمل انتقالها إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
صحيفة "ذا صن" البريطانية، قالت إن اللاعب يعتبر البقاء في أولد ترافورد بمثابة الأولوية له، ولكن بريندان رودجرز مدرب القادسية يريد الاستعانة بخدماته.
ومن جانبه، يطمح المدرب الأيرلندي الذي يمتلك خبرة كبيرة في البريميرليج، في جلب ماجواير للاستفادة منه بالمجان بعد انتهاء عقده في الصيف، ليصبح من أهم الأعمدة الدفاعية للقادسية في دوري روشن السعودي.
