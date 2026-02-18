أخبار الانتقالات | ماجواير مطلوب في السعودية وتوني قد يعود للبريميرليج و"كلمة نهائية" بمستقبل جوزيه مورينيو

كشف موقع "تيم توك" عن ترحيب مايكل أوليسي لاعب بايرن ميونيخ، بإمكانية اختبار نفسه بمكان مختلف خارج الدوري الألماني في المستقبل القريب.

وأوضح أن الثنائي ريال مدريد وبرشلونة، أعربا عن اهتمامهما بالحصول على خدمات اللاعب، تمهيدًا لإمكانية ضمه من النادي البافاري.

ولكن على جانب آخر، لا يبدو أن بايرن ميونيخ سيتخلى عن لاعبه في أي وقت قريب، نظرًا للأهمية الكبيرة التي يتمتع بها الجناح الفرنسي في أليانز أرينا.