أخبار الانتقالات | حقيقة انتقال نكونكو إلى برشلونة وريال مدريد يوجه أنظاره نحو مدافع نوتنجهام

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن المدرب تشابي ألونسو لن يرحل عن منصبه في ريال مدريد، رغم كل التكهنات التي أثيرت خلال الأيام القليلة الماضية.

بعد الهزيمة أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، انتشرت شائعات حول أن مباراة مانشستر سيتي في دوري الأبطال أوروبا ستكون الفرصة الأخيرة له، ولو خسرها سيرحل عن النادي.

ومع ذلك، ورغم السقوط بهدفين مقابل هدف أمام الفريق الإنجليزي، أشارت "ماركا" إلى أنه لا توجد نية لإقالة ألونسو الآن.