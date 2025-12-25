أخبار الانتقالات | محاولة سعودية للتعاقد مع بالوتيلي وخطة من باريس لجلب نجم ريال مدريد بالمجان!

قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، التقدم بعرض من أجل التعاقد مع أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد، رغم دخوله في مرحلة متقدمة من مسيرته الكروية.

وقالت صحيفة "إل ناسيونال" إن المدرب لويس إنريكي يريد الحصول على خدمات اللاعب بعد نهاية عقده مع ريال في الصيف، بصفقة انتقال حر، مثلما فعل الميرينجي مع كيليان مبابي لاعب الفريق الفرنسي.

ويؤمن إنريكي بأن تواجد المدافع الألماني المخضرم بصفوف فريقه، سيكون مفيدًا للعدد الكبير من اللاعبين الشباب المتواجدين في حديقة الأمراء.