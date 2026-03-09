أخبار الانتقالات | تشافي يكشف كواليس فشل برشلونة في ضم زوبيميندي ووالد ماك أليستر يصدم جمهور ليفربول

استمر حوار تشافي مع "لا فانجوارديا" في تفجير المفاجآت، فبعد حديثه عن ليونيل ميسي وعودته المستحيلة إلى برشلونة بسبب رئيسه جوان لابورتا، كشف المدرب السابق للبلوجرانا عن كواليس فشل انتقال لاعب آرسنال الحالي مارتين زوبيميندي للنادي الكتالوني.

وقال تشافي إنه طلب التعاقد مع اللاعب من ريال سوسييداد عندما كان يدرب برشلونة، ولكن قوبل طلبه بالرفض بسبب أسباب اقتصادية، مبديًا تعجبه لأن النادي وقتها فقد سيرجيو بوسكيتس الذي انتقل إلى إنتر ميامي.