أخبار الانتقالات | "خطة ثلاثية" تفتح أبواب الرحيل أمام برونو فيرنانديش ولاعب برشلونة يخطط للانتقال إلى السعودية
شتيلر يتجاهل مانشستر
عاد اسم ريال مدريد ليرتبط مرة أخرى بالتعاقد مع أنجيلو شتيلر لاعب وسط شتوتجارت، حيث سبق أن انتشرت بعض التكهنات حول الاهتمام بضمه الصيف الماضي.
موقع "ديفينسا سنترال" قال إن اللاعب لا يزال يفكر في إمكانية الانتقال للميرينجي، ويفضل هذه الخطوة على الانضمام إلى مانشستر يونايتد.
أموريم يرحب برحيل فيرنانديش
أبدى روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، استعداده للتخلي عن برونو فيرنانديش لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وسط اهتمام سعودي قوي بضمه.
وقال موقع "تيم توك" إن أموريم يريد استغلال الأموال التي ستأتي من بيع فيرنانديش، من أجل التعاقد مع 3 لاعبين وهم آدم وارتون لاعب كريستال بالاس، إليوت أندرسون من نوتنجهام فورست وكارلوس باليبا لاعب وسط برايتون.
تشيلسي يحاول خطف موهبة ليفربول
يخطط نادي تشيلسي الإنجليزي، لخطف الموهبة الشابة جوشوا إيبي من ليفربول، والذي يعتبر أحد أهم نجوم المستقبل بالنسبة للريدز.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن هذا التحرك يأتي كرد فعل على رحيل ريو نجوموها عن تشيلسي لصالح ليفربول، حيث يسعى البلوز للانتقام.
مكتوميناي يريد العودة إلى البريميرليج
كشف موقع "تيم توك" عن وجود محاولات إنجليزية من أجل إعادة سكوت مكتوميناي لاعب نابولي إلى البريميرليج في أقرب فرصة ممكنة.
وأشار إلى أن نادي آرسنال جلس بالفعل مع ممثلي اللاعب في الأسابيع الأخيرة، وسط اهتمام أيضًا من توتنهام وإيفرتون ومانشستر يونايتد.
وقال مصدر مقرب من اللاعب:"قلب سكوت لا يزال في الدوري الإنجليزي، ولكنه سيحاول الانتقال إلى النادي الصحيح والمشروع الأنسب له، إنه لا يطارد الأموال بل يصنع أسطورة له".
كاسيميرو يقترب من الرحيل
قرر نادي مانشستر يونايتد عدم تفعيل بند التجديد التلقائي في عقد لاعب وسطه البرازيلي كاسيميرو، مما يفتح الطريق أمام رحيله في الصيف المقبل.
وقال الصحفي "صامويل لوكهورست" إن الشياطين الحمر لا يرحبون باستمرار اللاعب الذي يبلغ راتبه 300 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، رغم التطور الكبير في مستواه هذا الموسم.
لابورتا يرفض رحيل جافي
أكد موقع "El Nacional" إن باريس سان جيرمان لم ييأس بعد من محاولاته للتعاقد مع جافي لاعب وسط برشلونة في أقرب فرصة ممكنة.
وأوضح أن لويس إنريكي مدرب الفريق الفرنسي، يؤمن بأن اللاعب يناسب أسلوبه كثيرًا، ولكن جوان لابورتا رئيس برشلونة يصر على أنه لن يرحل، إلا إذا تم دفع الشرط الجزائي التعجيزي في عقده بمليار يورو.
كريستنسن يتجه إلى دوري روشن
يخطط أندرياس كريستنسن مدافع برشلونة، للانتقال إلى دوري روشن السعودي بعد انتهاء الموسم الحالي، وبالتحديد عقب كأس العالم 2026.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن هذه الخطوة تعتبر مفضلة بالنسبة لكريستنسن، ولكنه لا يمانع أيضًا التجديد مع النادي الكتالوني لو تم الجلوس معه من أجل البقاء.
محاولات للتخلص من بنزيما
لا يزال الجميع يترقب "الكلمة الأخيرة"، في مستقبل المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.
بنزيما البالغ من العمر 37 سنة، يرتبط بعقدٍ مع الاتحاد حتى 30 يونيو 2026؛ حيث أثار اللاعب الجدل بشأن استمراره، أو رحيله بختام الموسم الرياضي الحالي.
وأكد المهاجم الفرنسي أنه يريد الاستمرار لمدة عامين أخريين، قبل اعتزال كرة القدم؛ ولكنه لا يعرف هل سيكون ذلك مع الفريق الاتحادي، أو أي نادٍ آخر.
ووسط كل ذلك.. وجّه الناقد الرياضي شوقي الزهراني اتهامات إلى فهد سندي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الاتحاد؛ بمحاولة "التخلص" من الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.
الزهراني أشار في تصريحات مع برنامج "إم بي سي في أسبوع"، مساء اليوم الجمعة، إلى أن سندي أعلن في وقتٍ سابق؛ حاجة الفريق الاتحادي إلى الإحلال والتجديد في خط هجومه، من خلال إضافة عناصر صغيرة في السن.
وأضاف الزهراني: "جميع عناصر خط هجوم الاتحاد صغيرة في السن، ولم يتجاوزوا الـ28 عامًا؛ إذًا.. من يقصد سندي في تصريحاته؟!".
وزعم الناقد الرياضي أن رئيس مؤسسة نادي الاتحاد، يقصد بنزيما في تصريحاته سالفة الذكر؛ في إشارة واضحة إلى رغبته في رحيل المهاجم الفرنسي، خلال الفترة القادمة.
واستكمالًا لتصريحاته.. أكد الناقد الرياضي شوقي الزهراني أن نادي الاتحاد ورئيسه فهد سندي؛ لن يكون لهما أي كلمة في بقاء المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع الفريق الأول، من عدمه.
وكشف الزهراني عن أن ملف بقاء بنزيما مع الاتحاد، في يد جهتين فقط لا ثالث لهما؛ وهما لجنة الاستقطابات السعودية، واللاعب نفسه.
وشدد الناقد الرياضي على أن "الاستقطابات" إذا توصلت إلى اتفاق مع بنزيما؛ سيتم تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في 30 يونيو 2026، وبالتالي استمراره لسنواتٍ أخرى مع العميد الاتحادي.
واعتبر الزهراني أن بنزيما، قادر على تقديم الإضافة إلى الاتحاد في الفترة القادمة؛ مؤيدًا بقاءه في صفوف الفريق الأول هو وباقي اللاعبين الأجانب، باستثناء متوسط الميدان البرازيلي فابينيو تافاريس والظهير الألباني ماريو ميتاي.
