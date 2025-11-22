أخبار الانتقالات | "خطة ثلاثية" تفتح أبواب الرحيل أمام برونو فيرنانديش ولاعب برشلونة يخطط للانتقال إلى السعودية

كشف موقع "تيم توك" عن وجود محاولات إنجليزية من أجل إعادة سكوت مكتوميناي لاعب نابولي إلى البريميرليج في أقرب فرصة ممكنة.

وأشار إلى أن نادي آرسنال جلس بالفعل مع ممثلي اللاعب في الأسابيع الأخيرة، وسط اهتمام أيضًا من توتنهام وإيفرتون ومانشستر يونايتد.

وقال مصدر مقرب من اللاعب:"قلب سكوت لا يزال في الدوري الإنجليزي، ولكنه سيحاول الانتقال إلى النادي الصحيح والمشروع الأنسب له، إنه لا يطارد الأموال بل يصنع أسطورة له".