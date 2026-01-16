Getty Images
أخبار الانتقالات | رباعي يطلب خدمات برناردو سيلفا ولويس إنريكي يرد على شائعات أزمة ديمبيلي وماجواير إلى إيطاليا
عبدلي يقترب من مارسيليا
ذكرت "RMC" أن حيماد العبدلي، متوسط ميدان الجزائر وأنجيه، أصبح قريبًا من الانتقال إلى صفوف مارسيليا خلال الانتقالات الشتوية الحالية.
وعرض مارسيليا مليوني يورو من أجل ضم الدولي الجزائري، بينما يطلب ناديه الفرنسي ضعف المبلغ، 4 مليون يورو، للتخلي عن نجمه في ميركاتو يناير.
لويس إنريكي يرد على شائعات أزمة تجديد عقد ديمبيلي
عقب خروج تقارير تفيد بعرض باريس سان جيرمان عرضًا لتمديد عقد عثمان ديمبيلي مقابل راتب يبلغ 30 مليون يورو في الموسم ورد صاحب الكرة الذهبية بالرفض، خرج لويس إنريكي ليوضح حقيقة تلك الشائعات.
وناقش المدرب الإسباني في المؤتمر الصحفي الخميس للقاء الفريق المقبل بالدوري الفرنسي مسألة الشائعات التي تتعلق بالنادي وقال: "هذه شائعات تتعلق بنادي بي إس جي وتحدث دومًا وتعودنا على الأمر، الأمر خاص وسيبقى كذلك، دائمًا يحاولون زعزعة استقرار النادي واللاعبين ولكن تجديد العقود أمر خاص ومن الطبيعي أن تحدث مفاوضات".
ثلاثي إيطالي يطلب ماجواير
ذكر "توتو ميركاتو" أن الثلاثي الإيطالي إنتر، نابولي، وفيورنتينا سيتحرك في يناير من أجل التعاقد مع قلب دفاع مانشستر يونايتد هاري ماجواير.
وينتهي عقد ماجواير مع يونايتد في يونيو المقبل، ولا توجد مؤشرات حاليًا من قبل الشياطين الحمر تدل على عرض عقد جديد للمدافع الإنجليزي الذي فقد مكانه كأساسي.
أستون فيلا يستهدف سيبايوس
أوضح "توك سبورت" أن أستون فيلا وجه أنظاره مجددًا صوب مدريد من أجل تعزيز خط وسطه في يناير ويستهدف ضم متوسط ميدان ريال مدريد داني سيبايوس.
وكان فيلا يستهدف في المقام الأول ضم كونور جالاجر من أتلتيكو مدريد، ولكن توتنهام نجح في حسم الصفقة بشكل رسمي في الأيام الماضية مقابل 40 مليون يورو.
مالين إلى روما
أعلن روما وأستون فيلا إتمام صفقة انتقال الدولي الهولندي دونيل مالين من صفوف النادي الإنجليزي إلى نظيره الإيطالي بصيغة الإعارة حتى نهاية الموسم.
وبحسب "فابريزيو رومانو"، ينتقل مالين على سبيل الإعارة لستة أشهر مقابل 2.5 مليون يورو تقريبًأ، وبند بأحقية شراء مقابل ما يقارب 27 مليونًا.
صراع على برناردو سيلفا
مع دخوله الست شهور الأخيرة بعقده وعدم اتضاح الصورة بخصوص عقد جديد، بدأ برناردو سيلفا في استطلاع موقفه مع مانشستر سيتي والبحث عن بدائل.
وذكرت "كوت أوفسايد" أن النجم البرتغالي يملك بالفعل 4 عروض لضمه مجانًا في الصيف المقبل عقب انتهاء عقده مع سيتي، وهي يوفنتوس، جلطة سراي، نابولي، وفريق من دوري روشن السعودي لم يتم الكشف عن هويته.
