أخبار الانتقالات | مانشستر سيتي يحسم الصفقة الأولى ويقترب من الثانية، وانقلاب في مستقبل راشفورد
مدرب كريستال بالاس يُرحب برحيل جيهي للسيتي
يبقى أوليفر جلاسنر واقعيًا بشأن إمكانية خسارة كريستال بالاس لمدافعه مارك جيهي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.
وظهر مانشستر سيتي كأحد أبرز المرشحين للتعاقد معه هذا الشهر بعد تعرض خط دفاعه لمزيد من الإصابات، بينما يظل ليفربول من بين الأندية المرشحة بقوة لضمه.
وقال المدرب جلاسنر إن الصفقة قد تتم طالما أن سيتي يوافق على السعر المطلوب من بالاس.
وأضاف: "إذا شعر اللاعب بأنه أكبر من النادي، فمن الأفضل بيعه، وإذا لم يكن جيدًا بما يكفي للنادي، فعليك أيضًا بيعه. لكي تحصل على أفضل أداء من فريقك، يجب أن يكون هناك توافق... أنا لست ساذجًا لدرجة ألا أعرف أنه إذا جاء عرض ضخم من سيتي وأراد مارك خوض التجربة، فستتم الصفقة."
مانشستر سيتي يُتم صفقة سيمينو مع بورنموث
حسم مانشستر سيتي صفقة التعاقد مع النجم الغاني أنطوان سيمنيو قادمًا من بورنموث، في صفقة بلغت قيمتها 65 مليون جنيه إسترليني، بحسب الصحفي الموثوق فابريتسيو رومانو.
وأوضح رومانو أن جميع الوثائق قد تم تبادلها وتوقيعها بين الناديين، لتصبح الصفقة رسمية في انتظار الفحص الطبي المقرر يوم الخميس المقبل، قبل توقيع اللاعب على عقد طويل الأمد مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.
واختار سيمنيو الانضمام إلى مانشستر سيتي رغم تلقيه عروضًا من أربعة أندية كبيرة في البريميرليج، بعد أن عبّر عن رغبته القوية في العمل تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.
إصابة جديدة تُهدد انتقال تير شتيجن في يناير
كشف الصحفي فابريتسيو رومانو، نقلًا عن كارلوس مونفورت، أن الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن تعرض لإصابة جديدة خلال التدريبات مع فريق برشلونة.
وأوضح التقرير أن اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية خلال هذا الأسبوع لتحديد مدى خطورة إصابته، وسط مخاوف من أن تؤثر على رحيله المحتمل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وكان تير شتيجن قد عاد مؤخرًا إلى التدريبات بعد فترة غياب بسبب إصابة سابقة في الظهر، وقد كان مرشحًا للرحيل خلال يناير الجاري، خاصة إلى جيرونا الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بضمه، لكن الإصابة الجديدة قد تلغي تلك الفكرة!
انفصال بالتراضي بين وست هام ومهاجمه الإنجليزي
ذكرت تقارير بريطانية أن نادي وست هام بات قريبًا من التوصل إلى اتفاق مع المهاجم الإنجليزي كالوم ويلسون لإنهاء عقده بالتراضي، بعد خروجه من حسابات الفريق.
ويأتي هذا القرار بعد تعاقد النادي اللندني خلال شهر يناير مع مهاجمين جديدين هما تاتي كاستييانوس وبابلو فيليبي، وهو ما أكد عليه المدرب نونو إسبيريتو سانتو في تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC).
وقال نونو: "أجريت العديد من المحادثات مع كالوم، وقبل عشر دقائق فقط تحدثنا مجددًا عن وضعه. بالفعل، تعاقدنا مع مهاجمين جديدين، وهذا كان قراري الشخصي. كالوم لاعب صاحب خبرة كبيرة، ويعرف تمامًا أن موقعه في الفريق قد تغيّر".
ومن المتوقع إعلان رحيل ويلسون رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.
إيدي هاو يحسم الجدل حول رحيله عن نيوكاسل
أكد الصحفي فابريتسيو رومانو أن المدرب الإنجليزي إيدي هاو لم يفكر في أي عروض أو اتصالات من أندية أخرى مؤخرًا، مشيرًا إلى أن تركيزه الكامل منصب على مشروع نيوكاسل يونايتد.
وقال هاو في تصريحات له اليوم ردًا على التقارير التي ربطته بتدريب مانشستر يونايتد "لم يتغير أي شيء من وجهة نظري، أنا هنا بنسبة 100% وأعمل بكل ما أملك من جهد."
ويأتي هذا التصريح ليؤكد التزام المدرب بمواصلة عمله مع نيوكاسل، رغم العروض المحتملة التي تلاحقه بعد نجاحه في إعادة الفريق إلى المنافسة على المراكز الأوروبية خلال الموسمين الماضيين.
رحيم سترلينج يبحث عن وجهة جديدة بعد تجميده في تشيلسي
لا يزال الجناح الإنجليزي رحيم سترلينج يبحث عن انتقال جديد بعد أن تم تجميده في تشيلسي، مع بقاء عدة خيارات متاحة له، بحسب تقرير موقع TEAMtalk.
وأكد التقرير أنه لم يتم تقديم أي عروض من نيوكاسل يونايتد، رغم التكهنات التي ربطته بالانتقال إلى ملعب سانت جيمس بارك.
من جانبها، لا يزال وست هام يونايتد مهتمًا بالتعاقد مع سترلينج، لكن النادي اللندني يركز حاليًا على ضم أداما تراوري، بينما يرغب فولهام في الاحتفاظ باللاعب في غرب لندن.
وأشار التقرير إلى أن ناديين آخرين من الدوري الإنجليزي الممتاز أجريا استفسارات أولية حول إمكانية التعاقد مع الجناح المخضرم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ما يعكس استمرار الاهتمام بمستواه وخبرته في البريميرليج.
انقلاب في مستقبل راشفورد بعد رحيل أموريم
ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد من المرجح بشدة أن يعود إلى صفوف مانشستر يونايتد بعد انتهاء إعارته لموسم كامل مع برشلونة.
ويأتي ذلك بعد إعفاء روبن أموريم من مهامه التدريبية في أولد ترافورد، ما يفتح الباب أمام بداية جديدة للاعب الإنجليزي في الدوري الإنجليزي.
ويمتلك راشفورد خيار الشراء في عقده مع النادي الكتالوني، إلا أن المصادر تتوقع أن يتم استيعابه مجددًا ضمن تشكيلة الشياطين الحمر تحت قيادة أي مدرب جديد يتم تعيينه بشكل دائم في صيف 2026، ليكون جزءًا من مشروع الفريق القادم.
وتُعد تلك الخطوة، إن حدثت، انقلابًا في مستقبل راشفورد، إذ كانت جميع التقارير الصحفية تُرجح انتقاله نهائيًا واستمراره مع برشلونة بعد نهاية الموسم الجاري.
