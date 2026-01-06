Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | خطوات عملية من ريال مدريد لضم نجم مانشستر سيتي، واتفاق بين برشلونة والهلال بشأن كانسيلو
برشلونة يقترب من استعادة كانسيلو
أكد الصحفي فابريتسيو رومانو أن انتقال البرتغالي جواو كانسيلو إلى برشلونة أصبح رسميًا بعد اتفاق نهائي مع الهلال السعودي، حيث سينضم اللاعب إلى النادي الكتالوني على سبيل الإعارة حتى يونيو المقبل.
وكشف رومانو أن برشلونة سيدفع 4 ملايين يورو للهلال مقابل تغطية صفقة الإعارة، وهي التفاصيل التي تم تأكيدها في وقت متأخر من أمس بعد مفاوضات مكثفة بين الطرفين.
ورغم وجود اتفاق مسبق بين إنتر والهلال لضم اللاعب، فإن كانسيلو حسم موقفه برغبته في العودة إلى برشلونة فقط، النادي الذي لعب له موسم 2023-2024 وترك فيه بصمة مميزة لدى الجماهير.
انتقل كانسيلو إلى الهلال في صيف 2024 بصفقة بلغت قيمتها نحو 22 مليون جنيه إسترليني قادمًا من مانشستر سيتي، مع راتب سنوي يقدر بـ13 مليون جنيه. ورغم بداية جيدة الموسم الماضي، حيث سجل هدفين وصنع ستة في 31 مباراة، إلا أن تعرضه للإصابة بداية هذا الموسم جعله خارج قائمة اللاعبين الأجانب في النصف الأول من الموسم، وفيما كان متوقعًا عودته للقائمة في يناير، رفض المدرب سيموني إنزاجي ذلك، وهو ما مهد الطريق لرحيله.
كانسيلو سبق أن تألق مع برشلونة خلال موسم 2023-2024 حين لعب معارًا من مانشستر سيتي، وخاض 42 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف وصنع خمسة، ليصبح من اللاعبين المفضلين لدى الجماهير بفضل أسلوبه الهجومي الحيوي.
عودة مؤقتة لسولسشاير لتدريب مانشستر يونايتد
تدرس إدارة مانشستر يونايتد احتمال إعادة أولي جونار سولسشاير كمدير مؤقت للفريق، بعد أكثر من أربع سنوات على إقالته في نوفمبر 2021. وقد تم تعيين دارين فليتشر لقيادة الفريق على المدى القصير، لكن النادي يسعى لتعيين حل مؤقت أكثر استقرارًا حتى نهاية الموسم.
سولسشاير، الذي لعب 366 مباراة مع الشياطين الحمر وعمل لاحقًا مع الجهاز التدريبي للفريق الأول والاحتياطي، أعرب عن استعداده ويصف أنه "منفتح جدًا" على العودة إلى أولد ترافورد بشكل مؤقت، وفقًا لتصريحات فابريتسيو رومانو. رغم أن ولايته السابقة انتهت بشكل غير موفق بعد هزيمة ثقيلة أمام واتفورد، إلا أن النرويجي ما زال مرتبطًا عاطفيًا بالنادي بعد ما يقرب من 30 عامًا منذ انضمامه كلاعب في 1996.
خلال فترة تدريبه من ديسمبر 2018 حتى نوفمبر 2021، قاد سولسشاير يونايتد لتحقيق المركز الثاني والثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، والوصول إلى نصف نهائي أو أكثر في خمس بطولات كؤوس، وساعد في تطوير نجوم مثل ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال. وعلى الرغم من عدم فوزه بأي لقب، كانت نسبة فوزه 54.2% أعلى من عدة مدربين دائمين خلفه.
يستعد مانشستر يونايتد لتعيين حل مؤقت حتى الصيف، مع تداول أسماء مثل مايكل كاريك لدور المدير المؤقت، بينما يُنظر في أوليفر جلاسنر وإنزو ماريسكا لتولي المنصب الدائم. عودة سولسشاير المحتملة ستمنح الخبرة والارتباط العاطفي بالنادي خلال هذه المرحلة الانتقالية.
خطوات عملية من ريال مدريد لضم نجم مانشستر سيتي
كشف تقرير حديث أن ريال مدريد يستعد للتحرك جديًا في طريق ضم الإسباني رودري من مانشستر سيتي، بعد تعثر محادثات تمديد عقده مع النادي الإنجليزي. ويعتبر النادي الملكي اللاعب هدفًا رئيسيًا لإكمال تطوير خط وسط الفريق في سانتياجو برنابيو.
وفقًا لتقارير صحيفة ماركا الإسبانية، تغيرت استراتيجية ريال مدريد من مجرد مراقبة الوضع إلى اتخاذ خطوة هجومية لإقناع اللاعب قبل فتح نافذة الانتقالات الصيفية. النادي يرى في رودري ليس فقط لاعب وسط، بل وريثًا تكتيكيًا وروحيًا لتوني كروس في التحكم بإيقاع اللعب، مع الاستفادة من مستواه البدني القوي منذ عودته بعد إصابة الرباط الصليبي.
التردد السابق لدى النادي الإسباني بسبب مخاوف الإصابة اختفى، خاصة مع استمرار رودري في تقديم أداء متميز هذا الموسم. كما أن عقده الحالي مع سيتي ينتهي عام 2027، ما يمنح مدريد فرصة استغلال فترة الشك التي يعيشها اللاعب لتأجيل التجديد، وهو ما قد يقلل من قدرة سيتي على الاحتفاظ به أو يجبرهم على بيعه في 2026 مقابل مبلغ ضخم.
الحافز العاطفي للعودة إلى مدريد لا يمكن تجاهله، فالنجم الإسباني ولد في العاصمة وتدرّب في صفوف أتلتيكو مدريد قبل انتقاله إلى سيتي. في عمر 29 عامًا، قد يرى هذه الخطوة فرصة لقيادة خط وسط أكبر نادي في مدينته قبل انتهاء مرحلة الذروة في مسيرته.
ميلان يستهدف مدافع مانشستر سيتي في يناير
حدد ميلان التعاقد مع الهولندي ناثان آكي، مدافع مانشستر سيتي، كأولوية في سوق الانتقالات الشتوية.
وفقًا لتقارير كورييري ديلو سبورت، يرى الروسونيري أن آكي يمثل خيارًا جاهزًا للانضمام مباشرة للفريق، خاصة مع رغبته في الحصول على مزيد من دقائق اللعب مع الفريق الأول، وهو ما قد يجعل الصفقة قابلة للتحقيق.
ويبحث ميلان أيضًا عن بدائل في حال تعثر الصفقة، تشمل مدافع يوفنتوس فيديريكو جاتي ولاعب توتنهام هوتسبير رادو دراجوسين، لتعزيز الدفاع خلال فترة مهمة من الموسم.
