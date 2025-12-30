أخبار الانتقالات | خيار مفاجئ لخلافة ليفاندوفسكي في برشلونة، ونجم كريستال بالاس مرشح لدعم وسط ريال مدريد

Getty Images Sport
مانشستر سيتي يهزم الجميع في سباق سيمينو
في خطوة مفاجئة، يقترب مانشستر سيتي من حسم صفقة ضم الجناح الغاني أنطوان سيمينيو من بورنموث خلال الـ48 ساعة المقبلة، مقابل نحو 65 مليون جنيه إسترليني، بحسب ما ذكرته شبكة talkSPORT.
سيمينيو، البالغ من العمر 25 عامًا، كان قد جدد عقده مع بورنموث لمدة خمس سنوات في يوليو الماضي، وأكد حينها سعادته بالاستمرار مع الفريق، لكن تألقه اللافت هذا الموسم جعله هدفًا لأندية كبرى مثل ليفربول، مانشستر يونايتد، تشيلسي وتوتنهام، قبل أن يحسم سيتي السباق لصالحه.
ومن المتوقع أن يشارك اللاعب في مواجهة فريقه المقبلة أمام تشيلسي في "ستامفورد بريدج"، والتي قد تكون الأخيرة له بقميص بورنموث قبل انتقاله إلى "الاتحاد".
ليفربول يُقرر استعادة لاعبه من أياكس أمستردام
يستعد لاعب ليفربول الشاب جيمس ماكونيل لإنهاء إعارته إلى أياكس أمستردام في يناير المقبل، بعد نصف موسم لم يحصل خلاله على فرص كافية للعب، بحسب ما كشفته صحيفة VI الهولندية.
ماكونيل، خريج أكاديمية ليفربول عام 2023، كان قد انتقل إلى أياكس في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم كامل، بعد أن وقّع عقدًا جديدًا يمتد لخمس سنوات مع "الريدز". وجاءت الخطوة في ظل وجود المدرب جون هيتينجا — المساعد السابق لآرني سلوت — على رأس الجهاز الفني للنادي الهولندي، حيث رأت إدارة ليفربول أن اللاعب سيحصل على دقائق أكثر تساعده على التطور.
لكن الأمور تبدلت بعد رحيل هيتينجا عن منصبه، إذ لم يشارك ماكونيل سوى في سبع مباريات خلال ستة أشهر، وخرج من حسابات الفريق الأول مؤخرًا، ما أثار استياء ليفربول الذي يرى أن فترة الإعارة لم تحقق أهدافها.
وبحسب التقرير، يدرس النادي الإنجليزي الآن استعادة لاعبه مبكرًا لإعادة تقييم مستقبله ومنحه فرصة جديدة في الدوري الإنجليزي خلال النصف الثاني من الموسم.
برشلونة يختار خليفة ليفاندوفسكي من يوفنتوس
يخطط نادي برشلونة للتحرك نحو التعاقد مع المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش من يوفنتوس في صفقة انتقال حر، ليكون بديلاً محتملاً للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية.
ليفاندوفسكي، الذي يدخل الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع برشلونة، لم يحسم بعد مستقبله مع النادي الكتالوني، مؤكدًا أنه لا يشعر بأي ضغط لاتخاذ القرار في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن استمراره يعتمد على خطة النادي وليس على الجوانب المالية.
ومع استمرار الغموض حول موقف المهاجم البولندي، بدأ برشلونة التحرك مبكرًا لاختيار خليفته، حيث يرى في فلاهوفيتش (25 عامًا) البديل الأنسب، خاصة أن عقده مع يوفنتوس ينتهي في صيف 2026، ما يعني إمكانية ضمه مجانًا لاحقًا.
ورغم أن مدرب الفريق هانسي فليك يرى في فيران توريس خيارًا داخليًا لتعويض ليفاندوفسكي، إلا أن الإدارة ترغب في تعزيز الخط الهجومي بصفقة قوية.
على الجانب الآخر، يثير فلاهوفيتش اهتمام بايرن ميونخ أيضًا، في ظل احتمالية رحيل نيكولا جاكسون بعد انتهاء إعارته، فيما يتلقى ليفاندوفسكي عروضًا من الدوري السعودي والأمريكي، ما يفتح الباب أمام نهاية محتملة لمشواره في أوروبا.
3 مرشحين لدعم وسط مانشستر يونايتد في يناير
أكد المدير الفني لمانشستر يونايتد، روبن أموريم، أن النادي لن يبرم أي صفقات جديدة في سوق الانتقالات الشتوي المقبل ما لم يكن هناك "تفاهم مشترك" بينه وبين مدير كرة القدم جيسون ويلكوكس حول هوية اللاعبين القادرين على تحسين مستوى الفريق.
وبحسب صحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية، فقد وضع يونايتد التعاقد مع لاعب وسط جديد على رأس أولوياته في يناير، مع إدراج ثلاثة أسماء بارزة في قائمته القصيرة وهم: البرتغالي روبن نيفيش نجم الهلال السعودي، والإنجليزي كونور جالاجر لاعب أتلتيكو مدريد، والأمريكي تايلر آدامز متوسط ميدان بورنموث.
ويسعى أموريم، الذي تولى تدريب الفريق مؤخرًا، إلى إجراء تعاقدات نوعية بدلاً من التعاقدات العشوائية التي عانى منها النادي في السنوات الماضية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب انسجامًا تامًا بين الجهاز الفني والإدارة لضمان نجاح المشروع الرياضي الجديد في أولد ترافورد.
نجم كريستال بالاس مرشح لدعم وسط ريال مدريد
أفادت صحيفة آس الإسبانية أن الإنجليزي آدم وارتون، لاعب وسط كريستال بالاس، يُعد أحد المرشحين لتعزيز خط وسط ريال مدريد في الموسم المقبل.
وأوضحت الصحيفة أن النادي الملكي قرر عدم المشاركة في سوق الانتقالات الشتوي القادم، والاكتفاء بالإعداد جيدًا لصفقات الصيف المقبل، لا سيما فيما يتعلق بدعم خط الوسط.
وتركز خطط ريال مدريد على التعاقد مع لاعبين شباب موهوبين، مع الإبقاء على خيار ضم لاعب مخضرم إذا توافرت الفرصة المناسبة. ومع توقع عودة نيكو باز، من المتوقع أن يشهد شكل خط الوسط تغيرًا واضحًا مقارنة بالموسم الحالي.
ويبرز الهولندي كيس سميت، لاعب ألكمار، كخيار رئيسي ضمن فئة اللاعبين الشباب، بينما يعتبر البرتغالي فيتينيا نجم وسط باريس سان جيرمان أبرز الأسماء من فئة اللاعبين المخضرمين. كما أن وارتون، الذي يحظى باهتمام عدة أندية إنجليزية، معروض على ريال مدريد ضمن الخيارات المطروحة.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن ريال مدريد لا يدرس حاليًا التعاقد مع وارتون بشكل رسمي، حيث يبقى الأمر قيد المتابعة ضمن خطط النادي المستقبلية.
