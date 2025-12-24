أخبار الانتقالات | عرض غير مسبوق لإنريكي من باريس سان جيرمان، وقرار جديد من برشلونة بشأن صفقة مارك جيهي

قررت إدارة مانشستر يونايتد تأجيل حسم مصير المهاجم جوشوا زيركسي خلال سوق الانتقالات الشتوية، في ظل قلة مشاركاته هذا الموسم ووجود منافسة قوية في الخط الهجومي.

المهاجم الهولندي البالغ من العمر 23 عامًا شارك في 11 مباراة بجميع المسابقات، منها 4 فقط كأساسي، وسجل هدفًا وحيدًا كان أمام كريستال بالاس مطلع ديسمبر. ويفضّل المدرب روبين أموريم الاعتماد على الثنائي بينجامين شيشكو وماتيوس كونيا في مركز المهاجم الصريح.

ووفقًا لشبكة ESPN، فإن يونايتد سيؤجل قرار بيعه حتى المراحل الأخيرة من يناير، خاصة مع غياب عدد من اللاعبين المهمين مثل برايان مبويمو وأماد ديالو لمشاركتهم في كأس أمم إفريقيا، إضافة إلى إصابة القائد برونو فيرنانديش وابتعاد كوبي ماينو لفترة غير محددة.

ومع تقلّص الخيارات الهجومية، قد يمنح أموريم فرصًا أكبر لزيركسي خلال الأسابيع المقبلة، خاصة أن المدرب اضطر مؤخرًا للاستعانة بلاعبين من الأكاديمية في الخسارة أمام أستون فيلا.

وتشير التقارير إلى اهتمام كل من روما ووست هام بالتعاقد مع زيركسي مقابل نحو 30.5 مليون جنيه إسترليني، في حين تراجع ميلان عن ضمه بعد اقترابه من التوقيع مع المهاجم الألماني نيكلاس فولكروج.