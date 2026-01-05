أخبار الانتقالات | ريال مدريد يدرس عرضًا إنجليزيًا بـ150 مليون يورو لضم فينيسيوس، ومنافسة ثنائية على مرموش

أكد الأمريكي ماتكو ميليفيتش، نجم فريق هوراكان الأرجنتيني، أن إنتر ميامي أبدى اهتمامًا رسميًا بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، في صفقة محتملة قد تجمعه مجددًا بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في جنوب فلوريدا. اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، والمولود في ميامي من أصول بوسنية كرواتية، أوضح في تصريحات لشبكة ESPN أنه تلقى اتصالًا في اليوم الأخير من عام 2025 حول رغبة النادي الأمريكي في ضمه.

ميليفيتش أكد أن الأمر لا يزال في مرحلة الاستفسار فقط دون عرض رسمي، مشيرًا إلى أنه سيقيّم جميع الخيارات المتاحة بهدوء، إذ يرغب في الاستمرار بالأرجنتين بعد أن تلقى عرضًا آخر من نادي راسينج العريق، الذي تواصل مدربه جوستافو كوستاس معه شخصيًا لمناقشة تفاصيل محتملة للانتقال.

اللاعب صاحب الـ16 بصمة تهديفية مع فريقه في الموسم الماضي كشف كذلك عن اهتمام الأندية السعودية بالتعاقد معه، حيث قال "تلقيت اتصالات من السعودية للانتقال إلى هناك، لكني في الوقت الحالي أفكر كثيرًا في الحفاظ على الاستمرارية التي وجدتها مع هوراكان. أحيانًا، يجب على اللاعب أن يفكر بهدوء ليرى ما هو الأفضل له".