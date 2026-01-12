Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | حقيقة عرض ريال مدريد لضم مدافع دورتموند، وتفاصيل اتفاق الهلال لضم مراد هوساوي
إيفرتون يسعى خلف مدافع آرسنال
أفاد موقع Football Insider أن نادي إيفرتون حدّد مدافع أرسنال بن وايت كهدف تعاقدي محتمل في سوق الانتقالات الحالي، إذ يرى النادي أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا هو الخيار الأنسب لحل مشاكله في مركز الظهير الأيمن، وقد يتقدم بعرض رسمي لضمه خلال الفترة الجارية.
ويأتي ذلك رغم أن وايت شارك أساسيًا في أربع مباريات فقط بالدوري الإنجليزي هذا الموسم مع أرسنال، إلا أنه ما يزال مرتبطًا بعقد مع النادي اللندني يمتد حتى عام 2028.
بالوتيلي يصل الإمارات لبدء تجربة جديدة
وصل الإيطالي ماريو بالوتيلي إلى دبي لبدء تجربته الجديدة مع كرة القدم، وذلك بعد انضمامه رسميًا إلى نادي الاتفاق الإماراتي الناشط في دوري الدرجة الأولى، حيث تم توقيع العقد خلال هذا الأسبوع.
وجرى إتمام الاتفاق بشكل نهائي بعد إدارة الصفقة من قبل شركة Epic Sports Italy، ليبدأ المهاجم الإيطالي تجربته الجديدة في دوري الإمارات.
جالاجر يُرحب بالعودة للدوري الإنجليزي من بوابة الفيلانس
ذكرت صحيفة "ذا ميرور" أن كونور جالاجر "مهتم بما يمكن أن يقدمه أستون فيلا"، حيث يفكر الدولي الإنجليزي في الرحيل عن أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وكان فيلا قد أبدى اهتمامه بضم لاعب الوسط قبل انتقاله إلى إسبانيا وفسخ ارتباطه مع تشيلسي، وتشير التقارير إلى أن جالاجر قد يكون متاحًا مقابل حوالي 35 مليون جنيه إسترليني (47 مليون دولار).
تشيلسي يتفوق على السعوديين في سباق فينيسيوس جونيور
أفاد موقع Fichajes أن نادي تشيلسي “تقدّم” على منافسيه في سباق التعاقد مع نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، وسط تكهنات حول إمكانية رحيله بصفقة مالية ضخمة عن ملعب سانتياجو برنابيو.
ورغم ارتباطه بشكل كبير بأندية الدوري السعودي للمحترفين، فإن النجم البرازيلي ما يزال منفتحًا على مواصلة مسيرته في أوروبا. وبينما لا يزال الحديث قائمًا عن احتمال تجديد عقده في إسبانيا، فإن تشيلسي يبدو في مقدمة الطامعين لاستقطاب اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا إلى تجربة جديدة.
آرسنال يبدأ مفاوضات ضم مهاجم باريس سان جيرمان
فتح نادي أرسنال باب المفاوضات للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي برادلي باركولا، حيث ذكر موقع Fichajes الإسباني أن النادي اللندني دخل رسميًا في محادثات مع إدارة باريس، ويُعد في مقدمة الأندية الراغبة في ضم اللاعب.
ويحظى المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا باهتمام واسع من أندية أوروبا، من بينها ليفربول، فيما أشارت تقارير سابقة إلى استعداد أرسنال لتقديم عرض يقترب من 87 مليون جنيه إسترليني في الصيف.
ويُعتقد أن قلة مشاركات باركولا مع باريس سان جيرمان تجعله منفتحًا على فكرة الرحيل وخوض تجربة جديدة.
الهلال يُتم ضم نجم الخليج
أتم الهلال صفقة من العيار الثقيل في سوق الانتقالات الشتوي، حيث حسم تمامًا التعاقد مع مراد هوساوي نجم الخليج والمنتخب السعودي.
وأفادت صحيفة الرياضية أن الناديين توصلا لاتفاق رسمي حول كافة التفاصيل، مشيرة إلى أن الانتقال سيتم مقابل 56 مليونًا و250 ألف ريال سعودي، ومن المقرر أن يحصل نادي أحد على 40% من هذا المبلغ وفق البند الموجود في عقد انتقال اللاعب منه إلى الخليج صيف 2024.
وأوضحت الرياضية أن هوساوي سيُوقع مع الهلال على عقد يمتد لـ4-5 مواسم قادمة، ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة.
حقيقة عرض ريال مدريد لضم مدافع دورتموند
ما زال ريال مدريد يبحث عن مدافع قلب جديد، في ظل اقتراب عقد أنطونيو روديجر من نهايته واحتمال رحيله مجانًا. وسبق أن ارتبط النادي الملكي بأسماء عدة مثل إبراهيما كوناتي ومارك جيهي ودايوت أوباميكانو.
كما يُعد مدافع بوروسيا دورتموند نيكو شلوتربيك خيارًا مطروحًا على رادار الإدارة في سانتياجو برنابيو، إلا أن صحيفة ماركا أشارت إلى أنه لا توجد أي خطط للتقدم بعرض لضمه حاليًا، رغم تقييمه بنحو 50 مليون يورو (43 مليون جنيه إسترليني / 58 مليون دولار).
توتنهام يستهدف ثلاثي أتالانتا
وفقًا لموقع TEAMtalk، يبدي نادي نيوكاسل يونايتد اهتمامًا بثلاثة من نجوم أتالانتا، حيث عاد اسم جورجيو سكالفيني إلى دائرة الاهتمام بعد إصابة فابيان شار بتمزق في أربطة الكاحل.
كما يراقب فريق إيدي هاو لاعب الوسط البرازيلي إيديرسون لتعزيز القوة في منتصف الملعب، إضافة إلى المدافع الشاب الموهوب هونست أهانور.
التعاون يضم لاعب الهلال بالإعارة
أعلن نادي التعاون السعودي رسميًا تعاقده مع محمد القحطاني لاعب وسط الهلال بالإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.
ولم يكشف النادي عن أي تفاصيل مالية خاصة بالصفقة، مكتفيًا بالإعلان عن وصول اللاعب السعودي عبر حسابه على منصة إكس.
وأعلن النادي كذلك رحيل جناحه سلطان مندش إلى الهلال نهائيًا.
