أخبار الانتقالات | كشف مصير كاسيميرو ومانشستر يونايتد يعاند برشلونة.. وصفقة جديدة لجوارديولا!
أنطوان جريزمان يقترب من الانتقال إلى الدوري الأمريكي
أوضحت شبكة ذا أتلتيك أن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان دخل في مفاوضات متقدمة مع نادي أورلاندو سيتي الأمريكي للانتقال إلى صفوفه خلال الفترة القادمة.
ويرغب النادي الأمريكي في حسم صفقة نجم أتلتيكو مدريد قبل إغلاق باب الانتقالات في الدوري الأمريكي في شهر مارس المقبل لتعزيز صفوفه بنجم عالمي جديد يضاف إلى قائمة الأسماء الكبرى في المسابقة.
ليفربول يخطط لضم أنتوني جوردون مقابل مبلغ ضخم
نادي ليفربول يجهز عرضاً تصل قيمته إلى ثلاثة وثمانين مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع الجناح أنتوني جوردون من نيوكاسل يونايتد.
وتأتي هذه الخطوة لتدعيم خط هجوم الفريق في ظل سعي الإدارة لجلب عناصر شابة ومميزة لتعزيز التنافسية في الموسم القادم وضمان استمرارية القوة الهجومية للنادي.
مانشستر سيتي يجهز عرضاً لضم تينو ليفرامينتو
أفاد موقع ميديا فوت أن إدارة مانشستر سيتي تعد عرضاً بقيمة خمسة وستين مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع المدافع تينو ليفرامينتو من نيوكاسل يونايتد.
ويسعى المدرب بيب جوارديولا لتعزيز مركز الظهير في تشكيلة الفريق بلاعب يمتاز بالسرعة والقدرة على اللعب في مراكز مختلفة في الخط الخلفي لضمان توفر الحلول الدفاعية اللازمة.
تحركات في برشلونة لحسم مستقبل ماركوس راشفورد
ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن وكلاء اللاعب ماركوس راشفورد عقدوا اجتماعاً مع المدير الرياضي ديكو في مدينة برشلونة لبحث مستقبل النجم الإنجليزي.
ويسعى النادي الكتالوني للإبقاء على اللاعب مع محاولة تخفيض قيمة بند الشراء البالغة ثلاثين مليون يورو إلا أن ناديه الأصلي مانشستر يونايتد لا يزال متمسكاً بشروطه المالية حتى هذه اللحظة.
كاسيميرو يقترب من الرحيل إلى الولايات المتحدة
أكدت صحيفة ذا تيليجراف البريطانية أن النجم البرازيلي كاسيميرو يخطط للانتقال إلى الدوري الأمريكي للمحترفين عقب رحيله عن مانشستر يونايتد في الصيف القادم.
وقد شوهد اللاعب مؤخراً يقضي عطلته في مدينة ميامي مما عزز من أنباء اقترابه من الانتقال إلى أحد أندية تلك المنطقة بعد مسيرة طويلة وناجحة في الملاعب الأوروبية.
