(C)GettyImages
أخبار الانتقالات | جيهي يُرحب بالانتقال لبرشلونة وريال مدريد يوجه أنظاره نحو نجم أولمبياكوس
إشارة حول عودة سعود؟
أنهى النجم سعود عبد الحميد الظهير الأيمن لنادي روما الإيطالي، والمعار حاليًا لنادي لانس الفرنسي، علاقته مع وكيل أعماله أحمد المعلم، لينضم إلى شركة تسويق جديدة.
روما قرر إعارة عبد الحميد إلى صفوف لانس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل منحه الفرصة للمشارة بشكل أكبر مع لانس بالدوري الفرنسي.
وكان سعود قد انضم إلى روما خلال صيف 2024 قادمًا من الهلال، ولكنه لم يحصل على فرصة للمشاركة مع فريقه، ليتقرر أن يرحل على سبيل الإعارة لفريق آخر.
تداولت الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، صورة لصفحة سعود على موقع "ترانسفير ماركت"، تُظهر تغيير سعود لوكيل أعماله أحمد المعلم.
وظهر اسم شركة "التخيل" لتسويق اللاعبين، لتكون هي وكيلة سعود عبد الحميد خلال المرحلة المقبلة، وهي الشركة التي تمتلك وكالة عدد من اللاعبين أبرزهم حسان تمبكتي مدافع نادي الهلال.
والشركة تمتلك أيضًا وكالة عدد من اللاعبين في دوري روشن، أبرزهم أيمن يحيى لاعب النصر، ونواف العقيدي الظهير الأيمن للفريق الأصفر، ونادر الشراري.
وتُشير بعض المؤشرات إلى أن سعود عبد الحميد يقترب من العودة إلى دوري روشن خلال الشتاء المقبل، من أجل الحصول على فرصة أكبر للعب بشكل مستمر، قبل كأس العالم 2026.
ويمتلك شركة التخيل مشعل السفاعي، والذي يعد أحد وكلاء اللاعبين المعتمدين من الاتحاد السعودي لكرة القدم، كما سبق له وعمل في نادي النصر.
ليون يريد ديساسي
قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن نادي ليون كثف محاولاته من أجل التعاقد مع أكسيل ديساسي مدافع تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وأشارت إلى أن ليون يريد العثور على بدائل لكل من موسى نياكاتي وكلينتون ماتا، حيث يذهب كل منهما إلى كأس الأمم الإفريقية هذا الشهر.
ديساسي يعاني من التهميش في تشيلسي، لذلك فكرة الحصول على خدماته ستكون سهلة للغاية بالنسبة لليون.
صراع كبير على ماينو
قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن كوبي ماينو أمامه الاختيار بين 12 ناديًا في حالة الرحيل عن مانشستر يونايتد في يناير المقبل.
وأوضحت أن من بين هذه القائمة، صراع بين ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، بالإضافة لبعض الأندية الإنجليزية مثل فولهام وتشيلسي وإيفرتون وليدز يونايتد ومانشستر يونايتد ونيوكاسل وتوتنهام وكذلك نابولي الإيطالي.
ريال مدريد يستهدف موهبة أولمبياكوس
قال موقع "ديفينسا سنترال"إن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع كريستوس موساكيتيس لاعب وسط نادي أولبياكوس اليوناني في أقرب وقت ممكن.
وأوضح أن قيمة ضم صاحب الـ18 سنة قد تصل إلى 35 مليون يورو، وهو المبلغ الذي لا يمانع ريال دفعه.
جيهي لا يمانع الانتقال لبرشلونة
تقدم نادي برشلونة الإسباني بعرضين من أجل الحصول على خدمات مارك جيهي لاعب كريستال بالاس، والذي ينتهي عقده مع النادي الإنجليزي في يونيو المقبل.
موقع "تيم توك" أوضح أن اللاعب كان يحلم بالانتقال إلى ليفربول، وهي الصفقة التي فشلت الصيف الماضي، ولكن فكرة الانتقال لبرشلونة في صفقة انتقال حر ستكون مغرية بالنسبة له.
مانشستر يدعم أموريم
وسط النتائج المتخبطة لمانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة، اتخذت إدارة النادي قرارًا حاسمًا بخصوص مدرب الفريق روبن أموريم.
الصحفي "فابريتسيو رومانو" قال إن النادي الإنجليزي لا يزال يدعم أموريم في ظل هذه المرحلة من الموسم، وقرر منحه فرصة أخرى لتحسين الأوضاع.
بوعدي يُجدد عقده
قام أيوب بوعدي لاعب وسط نادي ليل الفرنسي، بالتوقيع على عقد جديد معه حتى يونيو 2029، وذلك لضمان استقرار مع الفريق لأطول فترة ممكنة.
تأتي هذه الأنباء بعد ما نشره الصحفي "فابريس هوكينز" عن اهتمام آرسنال وتشيلسي وباريس سان جيرمان بضمه في يناير المقبل.
إعلان