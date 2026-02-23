(C)Getty images
أخبار الانتقالات | برشلونة يقرر صراع ريال مدريد على رودري وليفربول يستهدف نجم تركيا
بايرن يؤمن كارل
ذكر "فابريزيو رومانو" أن لينارت كارل، موهبة بايرن ميونخ الشابة، في طريقه لتوقيع عقد جديد مع النادي البافاري في الأيام المقبلة.
وسيكون العقد الجديد حتى 2029 بحسب الصحفي الإيطالي المختص في الانتقالات، مع زيادة ملحوظة في راتبه، مع العلم أن بايرن انتظر إتمام كارل الثامنية عشر ليوقع عقده الأول كمحترف.
ليفربول مهتم بتشيليك
أصبح ليفربول أحدث الأندية المهتمة بخدمات مدافع روما ومنتخب تركيا زكي تشيليك بعد انتهاء عقده الحالي مع النادي الإيطالي بحسب "ميرور".
ويحظى تشيليك باهتمام من إنتر ويوفنتوس بحسب "لاجازيتا"، وألمح وكيله مؤخرًا في تصريحات أن اللاعب لم يستقر بعد خطوته المقبلة ولم يتفق مع أي ناد جديد.
نيوكاسل يحسم مصير فولتيمادي
عقب خروج تقارير مؤخرًا تفيد برغبة نيوكاسل بالتخلص من نيك فولتيمادي، أوضح "فوتبول إنسايدر" أن لا صحة وراء تلك التقارير.
وقال الموقع إن نيوكاسل متمسك بلاعبه الألماني، والحالة الوحيدة التي سيسمح للمهاجم الذي يملك أعلى قيمة انتقال في تاريخ النادي هي أن يطلب هو نفسه المغادرة.
برشلونة يدخل سباق رودري مع مدريد
فجرت "بيلد" مفاجأة كبرى وقالت إن برشلونة قرر هو الآخر الدخول في مفاوضات لضم نجم مانشستر سيتي رودري إذا قرر الرحيل وعدم تمديد عقده مع النادي الإنجليزي.
ويعد رودري هدفًا لريال مدريد منذ عدة سنوات، ولكن بحسب "ماركا" تراجع اهتمامه في الفترة الأخير بسبب إصابة اللاعب على مستوى الركبة، ولكن يبقى حاضرًا بانتظار عودته لمستواه وإعادة فتح المفاوضات بحسب التقارير.
