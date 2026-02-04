Getty/Goal
(مُحدث) أخبار الانتقالات | ريال مدريد قد يُضحي ببيلينجهام وراشفورد يرفض "خطة كاريك" من أجل برشلونة
يوفنتوس يتفاوض مع يلديز
يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي، للدخول في محادثات جدية مع كينان يلديز لاعب الفريق الشاب، من أجل إقناعه بالتوقيع على عقد جديد.
وقال الصحفي "نيكو شيرا" إن إدارة النادي تريد الجلوس مع يلديز وممثليه، لتأمين مستقبله لـ5 سنوات قادمة، مع الحصول على راتب سنوي قيمته تصل إلى 6 ملايين يورو.
وتأتي هذه الخطوة، نظرًا لعلم النادي الإيطالي باهتمام العديد من كبار أوروبا بالتعاقد مع اللاعب التركي، وعلى رأسهم نادي آرسنال الإنجليزي.
راموس قد يعود إلى إشبيلية
يدرس نادي إشبيلية الإسباني، فكرة التعاقد مع نجمه المخضرم السابق سيرخيو راموس، حتى يقضي فترة ثالثة جديدة مع الفريق الأندلسي.
صاحب الـ39 سنة لا ينتمي لأي فريق حاليًا بعد الرحيل عن مونتيري المكسيكي في ديسمبر، ويمكنه العودة إلى بيته القديم من جديد.
وفقًا لـDiario de Sevilla" فإن هناك محادثات جارية من الطرفين حول انتقال اللاعب إلى إشبيلية، تزامنًا مع المفاوضات حول قيامه بشراء حصة في النادي.
ريال مدريد قد يضحي ببيلينجهام
قال موقع "كوت أوفسايد" إن إنزو فيرنانديز لاعب وسط تشيلسي، يعتبر من الخيارات المتاحة لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ولكن في الوقت ذاته، أي صفقة محتملة، قد تؤثر على مستقبل لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام مع الفريق، في ظل حالة التذبذب التي يعيشها اللاعب.
ريال مدريد لا يخطط للتخلص من بيلينجهام، ولكن لا يمكن تجاهل الفكرة لو تم المضي قدمًا نحو جلب فيرنانديز إلى سانتياجو برنابيو.
راشفورد يرفض العودة إلى مانشستر يونايتد
يرفض ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد المعار إلى صفوف برشلونة، فكرة العودة إلى الشياطين الحمر بعد انتهاء إعارته في الصيف.
صحيفة "ميرور" البريطانية، قالت إن برشلونة يستطيع شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 30 مليون يورو، وسط تحمس من راشفورد لإنهاء التكهنات حول مستقبله قبل كأس العالم 2026.
مايكل كاريك، المدير الفني المؤقت لمانشستر، قد يحاول إقناع اللاعب بالبقاء والاستمرار، لو أصبح مدربًا دائمًا للفريق، ولكن راشفورد جعل الأمور واضحة وصريحة برغبته في تحويل انضمامه لبرشلونة إلى صفقة بيع نهائي.
حقيقة تفكير تونالي في الرحيل
كشف الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" عن حقيقة الأنباء التي تم تداولها، حول إمكانية رحيل ساندرو تونالي عن صفوف نيوكاسل بفترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وأشار إلى أن اللاعب لم يدرس أبدًا فكرة الرحيل في يناير، ولكنه متواجد على رادار العديد من الأندية الكبرى في الصيف المقبل.
وينفي بذلك رومانو ما قاله الصحفي ديفيد أورنستين من "ذا أثلتيك"، عن قيام وكيل تونالي بعرضه على آرسنال في الأيام الأخيرة من ميركاتو يناير.
سانشو يعود للبوندسليجا
يدرس جادون سانشو لاعب أستون فيلا المعار من صفوف مانشستر يونايتد، فكرة الرحيل عن إنجلترا بالكامل في الصيف والعودة إلى الدوري الألماني.
موقع "فوتبول إنسايدر" قال إن فيلا لا يخطط بالاحتفاظ بصاحب الـ25 سنة، خاصة وأنه بدأ في 4 مباريات فقط مع المدرب أوناي إيمري، مما يجعل مستقبله محل شكوك كبيرة.
اللاعب عقده ينتهي مع مانشستر في يونيو القادم، مما يمنحه فرصة الانتقال إلى أي فريق بالمجان، وسط ترقب من بعض أندية البوندسليجا.
إعلان