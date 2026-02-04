(مُحدث) أخبار الانتقالات | ريال مدريد قد يُضحي ببيلينجهام وراشفورد يرفض "خطة كاريك" من أجل برشلونة

يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي، للدخول في محادثات جدية مع كينان يلديز لاعب الفريق الشاب، من أجل إقناعه بالتوقيع على عقد جديد.

وقال الصحفي "نيكو شيرا" إن إدارة النادي تريد الجلوس مع يلديز وممثليه، لتأمين مستقبله لـ5 سنوات قادمة، مع الحصول على راتب سنوي قيمته تصل إلى 6 ملايين يورو.

وتأتي هذه الخطوة، نظرًا لعلم النادي الإيطالي باهتمام العديد من كبار أوروبا بالتعاقد مع اللاعب التركي، وعلى رأسهم نادي آرسنال الإنجليزي.