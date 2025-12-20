أخبار الانتقالات | جوارديولا سيقول "تشاو" لمانشستر سيتي وصفقة ألمانية لميلان وبرشلونة يضم موهبة إنجليزية

يميل نادي بايرن ميونخ الألماني، إلى عدم تفعيل بند الشراء في عقد المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون للتعاقد معه بشكل نهائي.

اللاعب انضم إلى بايرن خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من تشيلسي على سبيل الإعارة، وتم استخدامه كبديل للمهاجم الأساسي هاري كين، ولكن المؤشرات الحالية لا تسير في صالحه.

صحيفة "بيلد" الألمانية، قالت إن بايرن سيكون ملزمًا بدفع مبلغ 56.2 ميون جنيه استرليني، لو شارك اللاعب في عدد معين من المباريات، ولكن البافاري سيحاول تجنب حدوث ذلك.