أخبار الانتقالات | جوارديولا سيقول "تشاو" لمانشستر سيتي وصفقة ألمانية لميلان وبرشلونة يضم موهبة إنجليزية
بايرن لن يتمسك بنيكولاس جاكسون
يميل نادي بايرن ميونخ الألماني، إلى عدم تفعيل بند الشراء في عقد المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون للتعاقد معه بشكل نهائي.
اللاعب انضم إلى بايرن خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من تشيلسي على سبيل الإعارة، وتم استخدامه كبديل للمهاجم الأساسي هاري كين، ولكن المؤشرات الحالية لا تسير في صالحه.
صحيفة "بيلد" الألمانية، قالت إن بايرن سيكون ملزمًا بدفع مبلغ 56.2 ميون جنيه استرليني، لو شارك اللاعب في عدد معين من المباريات، ولكن البافاري سيحاول تجنب حدوث ذلك.
جوارديولا يلمح بالرحيل
أعطى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إشارة جديدة حول إمكانية رحيله، بعد ما نشره موقع "ذا أثلتيك" عن احتمالية مغادرته للنادي الإنجليزي الصيف المقبل، وقدوم إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي بدلًا منه.
وقال المدرب الإسباني قبل مباراة وست هام:"على مانشستر سيتي الاستعداد لقدوم مدرب جديد، أنا شخص غريب جدًا، يمكنني أن أستيقظ يومًا ما في الصباح وأقول لهم تشاو "وداعًا".
وتابع:"عليهم أن يكونوا في أتم الاستعداد في هذه اللحظة، ولكن في الوقت الحالي أنا لا أخطط لمغادرة النادي".
ميلان يقترب من فولكروج
قال الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، إن نادي ميلان أصبح قريبًا من التعاقد مع المهاجم الألماني نيكلاس فولكروج لاعب وست هام خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وأوضح أن الروسونيري سيحصل على خدمات اللاعب في صورة إعارة، مع وجود إمكانية الشراء بقيمة تصل إلى 15 مليون يورو، وذلك في حالة تمكن اللاعب من إثبات نفسه في سان سيرو.
برشلونة يضم موهبة نوريتش
كشفت تقارير صحفية عن اقتراب برشلونة من التعاقد مع أجاي تافاريس لاعب نوريتش سيتي، والذي يبلغ من العمر 15 سنة فقط، وذلك بسبب السمعة المميزة التي يمتلكها اللاعب.
تافاريس جذب اهتمامًا من عدة أندية أوروبية على مدار الأشهر الماضية، ولكن يبدو أن برشلونة أصبح الطرف الأقرب لحسم التعاقد مع لاعب منتخب إنجلترا تحت 17 سنة.
وقالت صحيفة "ذا صن" إن اللاعب كان على رادار لايبزيج وبوروسيا دورتموند، حيث حاول الثنائي ضمه شتى الطرق، في الوقت الذي تقدم فيه برشلونة بعرض مناسب يؤمن للاعب الطريق الأفضل لتطوره في أقرب وقت ممكن.
بروزوفيتش يُثير الجدل بسبب "سيجارة إلكترونية"
ظهر بروزوفيتش خلال بث مباشر عبر تطبيق "تويتش" وهو يلعب إحدى الألعاب الإلكترونية، حيث ظهر معه في الفيديو بعض أصدقائه الذين كانوا يراقبونه وهو يلعب.
وأثار النجم الكرواتي الجدل، بعد ظهوره وهو يدخل بالسيجارة الإلكترونية "الفيب"، بالإضافة إلى قيامه بشرب إحدى المشروبات الكحولي عبر البث المباشر.
وتحدث مارسيلو بأسلوب لم يكن لائقًا، حيث قال: "أدخن وأشرب الويسكي (مشروب كحولي)، I f**k everybody".
وتداولت الجماهير النصراوية مقطع الفيديو، حيث أبدت اندهاشها بتدخين بروزوفيتش السيجارة الإلكترونية، وأيضًا شرب مشروب غازي قد يؤثر على لياقته البدنية.
من جانبه، كشف الإعلامي نيكولو شيرا عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن نادي النصر قام بتقديم عرض إلى بروزوفيتش من أجل تمديد عقده، ولكن لم يتم الوصول لاتفاق حتى الآن.
وواصل: "بروزوفيتش يدرس خلال الوقت الحالي إمكانية العودة إلى أوروبا، ولكن راتبه المرتفع يعد عائقًا كبيرًا أمام هذا الأمر".
وأنهى الإعلامي تغريدته قائلًا: "سيتعين على بروزوفيتش تخفيض مطالبه المالية إذا أراد العودة للعب في أوروبا خلال السنوات المقبلة.
نابولي مهتم بماينو
انضم نادي نابولي الإيطالي إلى سباق التعاقد مع كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد، وسط ترقب من باقي أندية أوروبا لما سيسفر عنه مستقبل النجم الشاب.
صحيفة "ديلي ميل" قالت إن المدرب أنطونيو كونتي يعتبر من أشد المعجبين بماينو، وطلب من النادي الإيطالي ضمه، في سيناريو مشابه لما حدث مع سكوت مكتوميناي.
لاعب الوسط الاسكتلندي كان يعاني بصورة شبيهة لما يمر به ماينو حاليًا، ولكنه رحل إلى نابولي وأصبح من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، وهي الميزة التي سيحاول نابولي إغراء اللاعب بها.
