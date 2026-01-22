Getty Images
(مُحدث) أخبار الانتقالات | روما يوجه أنظاره نحو دوري روشن وخطر إنجليزي يهدد محاولات برشلونة لضم ألفاريز
أستون فيلا يستهدف النصيري
يستمر بحث نادي أستون فيلا الإنجليزي عن مهاجم جديد خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بين عدة خيارات على رأسها جان فيليب ماتيتا وتامي أبراهام.
الصحفي "فابريتسيو رومانو" قال إن فيلا استفسر من نادي فنربخشه التركي، عن إمكانية التعاقد مع يوسف النصيري مهاجم الفريق خلال الـ48 ساعة الماضية.
صاحب الـ28 سنة لم يرد على العرض الإنجليزي حتى الآن، ووفقًا لرومانو، فهو يستعد لاتخاذ القرار النهائي بخصوص مسيرته خلال الأيام القليلة المقبلة، بوجود اهتمام من يوفنتوس بضمه.
أسباب طلب ماتيتيا للرحيل
يصر جان فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس، على مغادرة النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك لإيمانه بغياب الطموح عن فريقه الحالي.
وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية أيضًا، إن النادي لم يفي بوعوده للاعب بالتعاقد مع لاعبين جدد لتدعيم الفريق، وكذلك الشروط التي تم الاتفاق عليها لتجديد عقده.
ومن جانبه، يطمح اللاعب في الانتقال إلى فريق آخر يمنحه فرصة المشاركة في البطولات الأوروبية الكبرى، ودوري أبطال أوروبا على وجه التحديد.
محاولة إيطالية لضم كاراسكو
يحاول نادي روما الإيطالي بذل قصارى جهده من أجل التعاقد مع يانيك كاراسكو لاعب الشباب السعودي خلال الأيام القليلة القادمة.
الصحفي فابريتسيو رومانو، قال إن الأمر يعود في النهاية إلى إدارة نادي الشباب، وطبيعة موقفها من رحيل كاراسكو بمنتصف الموسم، وإمكانية تأثير ذلك على حظوظ الفريق في دوري روشن السعودي.
ولا يقتصر سباق التعاقد مع كاراسكو على روما فقط، نابولي بقيادة مدربه أنطونيو كونتي تواصل مع وكيل اللاعب منذ بضعة أسابيع لمناقشة صفقة محتملة.
منافسة إنجليزية لبرشلونة على ضم ألفاريز
كشف الصحفي "ديفيد أورنستين" عن اهتمام نادي آرسنال الإنجليزي بالتعاقد مع خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وقال الصحفي بموقع "ذا أثلتيك":"آرسنال كانوا مهتمين بالتعاقد معه الصيف الماضي، اسمه ظهر على القائمة، إنه من النوعية التي يستهدفها النادي لتدعيم هجوم الفريق على المدى البعيد، لو أتيحت أي فرصة قادمة لضمه، فبكل تأكيد سيتم اقتناصها".
وتأتي هذه الأنباء لتعقد موقف برشلونة من التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني، حيث يعتبر ألفاريز من أهم الخيارات المقترحة لخلافة البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
ليفاندوفسكي متحمس للدوري الأمريكي
يؤمن الصحفي فلوران بليتنبرج، أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، متحمس لفكرة الانتقال إلى الدوري الأمريكي في حالة رحيله عن برشلونة بالمستقبل القريب.
اللاعب المخضرم عقده ينتهي في كتالونيا بالصيف المقبل، ولديه العديد من العروض الأمريكية الجادة التي يحاول دراستها حاليًا لتقييم موقفه.
ليفاندوفسكي لا يخطط للاعتزال، ويريد الاستمرار في الملاعب لفترة طويلة، سواء مع برشلونة أو في الدوري الأمريكي وربما السعودية أو فريق آخر داخل أوروبا.
صفقة غريبة لمانشستر يونايتد
واحدة من أكثر الشائعات غرابة في ميركاتو يناير الجاري، مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع روبن لوفتس تشيك لاعب تشيلسي السابق وميلان الحالي.
موقع "توك سبورت" قال إن الشياطين الحمر يدرسون فكرة ضم اللاعب، من أجل مساعدة الفريق لما تبقى من هذا الموسم، وهي أنباء غير متوقعة ومفاجئة لعشاق النادي الإنجليزي.
لوفتس تشيك تم عرضه على النادي عن طريق بعض الوسطاء، حيث هناك إمكانية لضمه على سبيل الإعارة، واللاعب نفسه يرحب بهذه الفكرة لرغبته في العودة إلى البريميرليج من جديد.
