أخبار الانتقالات | ليفربول يُسرع صفقة بديل صلاح والسعودية تظهر كفرصة محتملة لجرينوود
ليفربول يُسرع صفقة بديل صلاح
بدأ نادي ليفربول الإنجليزي، استعدادته للتعاقد مع البديل المحتمل للنجم المصري محمد صلاح، ومن المتوقع أن يتحرك نحو أنطوان سيمينيو جناح نادي بورنموث.
صحيفة "ميرور" البريطانية، قالت إن الريدز سيدخلون السوق مجددًا للتعامل مع الوضع الحالي، ويعتبر اللاعب الغاني على رأس أولوياته في صفقة تصل قيمتها 65 مليون جنيه استرليني.
ليفربول سيحاول تسريع الصفقة بأقصى شكل ممكن فور بدء سوق الانتقالات الشتوية في يناير القادم، تحسبًا لأي محاولات أخرى للانقضاض على اللاعب، خاصة وأن توتنهام مهتم أيضًا بالحصول على خدماته.
دعوة أمريكية لصلاح
قام دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي للمحترفين، بحث النجم المصري محمد صلاح على الانتقال إلى المسابقة وسط تزايد الغموض حول مستقبله مع ليفربول.
اللاعب دخل في خلاف مع مدرب أرني سلوت، أدى إلى استبعاده من قائمة الفريق أمام إنتر الأخيرة، بسبب تصريحاته التي هاجم فيها الهولندي علانية بعد جلوسه على دكة البدلاء أمام ليدز يونايتد.
جارر خرج في تصريحات صحفية، يطلب فيها من صلاح التحدث مباشرة مع ليونيل ميسي وتوماس مولر، لمعرفة مدى تأثير الدوري الأمريكي على حياتهما.
حقيقة عودة جرينوود إلى البريميرليج
كشف موقع "تيم توك الإنجليزي، عن حقيقة محاولات توتنهام من أجل التعاقد مع ميسون جرينوود، وإعادته إلى البريميرليج رغم كل الجدل الذي أثير حول الفكرة، بعد إسقاط التهم الموجهة عليه بالاعتداء على صديقته.
جرينوود يعيش فترة جيدة مع نادي مارسيليا الفرنسي، حيث سجل 21 هدفًا للفريق منذ ظهوره الأول، وأحرز 13 في كل البطولات هذا الموسم، ليساعد المدرب روبرتو دي زيربي على احتلال المركز الثالث بالدوري خلف باريس بـ4 نقاط.
ولكن الموقع أكد أن عودة جرينوود للكرة الإنجليزية شبه مستحيلة في الوقت الحالي، مما يجعل الوجهتين الأكثر احتمالًا له هما دوري روشن السعودي والدوري الإسباني الذي سبق أن لعب به مع خيتافي.
فرصة أخيرة جديدة لألونسو
أكد الصحفي خوسيه فيليكس دياز، أن المدرب تشابي ألونسو ستتم إقالته من ريال مدريد يوم الأحد القادم، في حالة تعرضه للخسارة أمام ديبورتيفو ألافيس.
مستقبل ألونسو محل شكوك ضخمة في سانتياجو برنابيو، وأشيع أنه سيرحل بعد الخسارة ضد سيلتا فيجا، إذا سقط أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، وهو ما حدث بخسارة الميرينجي 2/1.
ومع ذلك، حصل المدرب الشاب على فرصة أخرى لإثبات نفسه، ولو فشل فيها ستكون إقالته هي الخيار الوحيد أمام الرئيس فلورنتينو بيريز.
دي بول يبقى في إنتر ميامي
قام نادي إنتر ميامي الأمريكي، بتفعيل بند الشراء النهائي في عقد رودريجو دي بول لاعب الفريق القادم من أتلتيكو مدريد الإسباني، مع دفع مبلغ 17 مليون دولار.
ويأتي ذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مع الفريق، ومساهمته في الفوز بالدوري الأمريكي لنسخته الأخيرة، بالإضافة إلى تأقلمه الشديد مع مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي.
بايرن يخطف هدف ليفربول
قالت شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية، إن ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونخ، قرر فتح محادثات مكثفة مع مارك جيهي مدافع كريستال بالاس في يناير القادم.
اللاعب كان على وشك الانتقال إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة لعدم قدرة بالاس على توفير البديل في الوقت المناسب.
صاحب الـ25 سنة يمكنه التفاوض على عقد مبدئي مع أي فريق خارج إنجلترا في آخر 6 أشهر من عقده، لذلك يخطط بايرن ميونخ للتفاوض معه وقطع الطريق أمام أي فريق آخر.
الجميع يريد أوليسي
بدأت بعض الأندية في البريميرليج، التفكير في إمكانية التعاقد مع مايكل أوليسي لاعب بايرن ميونخ الألماني، بعد المستويات المذهلة التي قدمها اللاعب مع الفريق تحت قيادة فينسنت كومباني.
وقالت صحيفة "كيكر" الألمانية، إن الأمر لا يتوقف على أندية الدوري الإنجليزي فقط، هناك أيضًا باريس سان جيرمان وفريق لم يتم الكشف عن اسمه يريد ضم أوليسي، ومن المتوقع أن يزيد سعره عن 100 مليون يورو.
ويأتي هذا الاهتمام بسبب الحالة المذهلة للجناح الفرنسي، حيث سجل 11 هدفًا وصنع 16، وذلك خلال 28 مباراة لعبها مع ناديه ومنتخب بلاده هذا الموسم.
