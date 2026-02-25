Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | باستوني يحسم موقفه من برشلونة وليفربول ينافس ريال مدريد على نجم يوفنتوس وحقيقة رحيل الركراكي
باستوني يغلق الباب أمام برشلونة
أبدى أليساندرو باستوني مدافع نادي إنتر الإيطالي، رغبته في تجديد عقده، وسط الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول الاهتمام بضمه خاصة من برشلونة.
النادي الكتالوني يعتبر من أشد المعجبين باللاعب، ويؤمن بأنه يستطيع تعزيز دفاع الفريق، نظرًا لقدرته على بناء اللعب من الخلف والمساهمة في الهجمات.
ولكن صحيفة "سبورت" الإسبانية بعد ما قاله الصحفي "ماتيو موريتو" وصفت الأمر بـ"الحلم المستحيل"، لأن باستوني يفضل البقاء في إنتر لفترة طويلة ولا يريد مغادرة النادي.
صفقة هينكابي تتحول لبيع نهائي
يستعد نادي آرسنال الإنجليزي، لتحويل صفقة التعاقد مع المدافع الإكوادوري بييرو هينكابي من إعارة إلى شراء نهائي خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وقال موقع "تيم توك" إن اللاعب أثبت نفسه كعنصر مؤثر في دفاع فريق المدرب ميكيل أرتيتا، ومن جانبه أبدى الإسباني ترحيبه باستمراره.
ومن المتوقع أن يستمر اللاعب المعار من ليفركوزن في ملعب الإمارات بعد انتهاء إعارته، وذلك في صفقة ستكلف النادي اللندني 45 مليون جنيه استرليني.
منافسة على لاعب يوفنتوس
قال موقع "CaughtOffside" إن مانشستر سيتي وليفربول وريال مدريد، جميعهم يراقبون لاعب يوفنتوس أندريا كامبياسو تمهيدًا لضمه في الصيف.
وأشار إلى أن اللاعب قد يغادر يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بسبب الحالة السيئة التي يعيشها النادي على كل المستويات.
ومن المقرر أن يشتعل السباق على ضم صاحب الـ26 سنة، ويبقى ريال مدريد أحد أكثر الفرق اهتمامًا بضمه، حيث راقبه العملاق الإسباني منذ فترة طويلة.
دورتموند يحدد سعر لاعبه
حدد نادي بوروسيا دورتموند الألماني، سعر 70 مليون يورو، من أجل التخلي عن لاعب وسطه فيليكس نميتشا في الميركاتو الصيفي القادم.
اللاعب يقدم مستويات جيدة مع دورتموند في الفترة الأخيرة، مما لفت أنظار العديد من الأندية مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي، حيث أبدى الثنائي اهتمامهما بضمه.
وقالت صحيفة "بيلد" إن الثنائي سيحاول ضم اللاعب الذي ترك مانشستر سيتي في 2021، من أجل إعادته مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي.
حقيقة رحيل الركراكي
كشفت تقارير صحفية مغربية، أن وليد الركراكي يستعد لمغادرة منصبه كمدرب للمنتخب المغربي قبل الاستعداد لكأس العالم 2026.
وقالت صحيفة "هسبورت" إن الجامعة المغربية تستعد للإعلان عن رحيل الركراكي قريبًا، والتعاقد مع اسم آخر، حيث يتم التفاوض حاليًا مع عدة أسماء.
وأوضحت أنه على الرغم من مواصلة الركراكي لعمله بعد خسارة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، إلا أنه سبق وقدم استقالته للجامعة المغربية التي فضلت التريث والانتظار قبل اتخاذ القرار النهائي.
ولكن ردًا على ذلك، خرجت الجامعة لنفي هذه الأنباء تمامًا، مؤكدة أن الركراكي مستمر في منصبه رغم الشائعات المنتشرة.
شرط راشفورد للبقاء
حدد ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد المعار إلى صفوف برشلونة، شرطه الأهم من أجل البقاء مع النادي الكتالوني بعد انتهاء إعارته.
اللاعب يعيش فترة جيدة مع برشلونة تحت قيادة المدرب هانز فليك، وأعاد اكتشاف نفسه من جديد بعد فترة من التعثر مع الشياطين الحمر، لذلك هو يريد الاستمرار.
ومع ذلك، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن راشفورد يريد الحصول على دور أساسي مع الفريق، لضمان اللعب في حالة انتقاله بشكل نهائي للنادي.
