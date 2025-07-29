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Jack Grealish West Ham Manchester City 2025Getty Images Sport
تامر أبو سيدو

أخبار الانتقالات | عرض مفاجئ من الدوري الإنجليزي للتعاقد مع جريليش، وإنتر يُفكر بالتراجع عن الصفقة الكبرى

انتقالات
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإيطالي
دوري روشن السعودي
الدوري الألماني الدرجة الأولى
الدوري الأسباني الدرجة الأولى
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مانشستر سيتي
آرسنال
تشيلسي
ليفربول
بايرن ميونخ
تشافي سيمونز
ريال مدريد
برشلونة
فرينكي دي يونج
لوكاس فاسكيز
أديمولا لوكمان
رودريجو دي بول
رودريجو جوس

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 29 يوليو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأبرز الدوريات حول العالم

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