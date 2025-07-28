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Randal Kolo Muani JuventusGetty Images
تامر أبو سيدو

أخبار الانتقالات | تشيلسي يقترب من مدافع أياكس، وصراع ثلاثي على كولو مواني

انتقالات
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإيطالي
دوري روشن السعودي
الدوري الألماني الدرجة الأولى
الدوري الأسباني الدرجة الأولى
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مانشستر سيتي
آرسنال
تشيلسي
ليفربول
بايرن ميونخ
تشافي سيمونز
ريال مدريد
برشلونة
فرينكي دي يونج
لوكاس فاسكيز
أديمولا لوكمان
رودريجو دي بول
رودريجو جوس

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 28 يوليو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأبرز الدوريات حول العالم

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