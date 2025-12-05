Getty Images
أخبار الانتقالات | ريال مدريد يحدد بديلين لصفقة رودري ومهاجم ألماني يجاور ميسي في إنتر ميامي
فيرنر يجاور ميسي
قال الصحفي الألماني فلوريان بليتنبرج، إن هناك محادثات بين موكلي تيمو فيرنر ونادي إنتر ميامي الأمريكي، تمهيدًا لانضمامه للفريق في يناير المقبل.
عقد فيرنر مع لايبزيج ينتهي في صيف 2026، وإذا لم تحدث أي مفاجآت، فمن المتوقع أن يذهب اللاعب بمجاورة ليونيل ميسي قريبًا.
رسالة من لابورتا
تقدم جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، بوعد خاص للتعاقد مع "لاعب عالمي" في أقرب وقت ممكن ولكن بشرط أن تكون الصفقة مهمة ومفيدة للفريق.
وقال لابورتا في تصريحات لـ"لا فانجوارديا":"نحن على استعداد لضم لاعب عالمي على أعلى مستوى، ولكن ذلك سيحدث فقط في حالة الضرورة، وجود العديد من النجوم الكبار بفريق واحد ليس مفيدًا في كل الأحوال، لدينا أمثلة حية حولنا على ذلك".
وتم تفسير تصريحات لابورتا على أنه يقصد الغريم التقليدي ريال مدريد، حيث يعاني الفريق من إيجاد الانسجام بين فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي وجود بيلينجهام ورودريجو وترنت أرنولد وغيرهم من اللاعبين معًا، حيث يتصدر مبابي المشهد كنجم الفريق الأبرز هذا الموسم.
محاولات سعودية جديدة لصلاح
أصبح مستقبل محمد صلاح في ليفربول موضع شك جديد بعد أن استبعد أرني سلوت نجم الدوري الإنجليزي الممتاز من مباريات متتالية، مما أدى إلى تجدد اهتمام الدوري السعودي للمحترفين.
وبحسب ما ورد، فإن قيادة الدوري مستعدة لتمويل عرض كبير للاعب البالغ من العمر 33 عامًا، حيث تعتبر المفاوضات السابقة والعلاقات القوية التي تربط صلاح بمسؤولي الدوري السعودي للمحترفين عوامل رئيسية في انتقال محتمل.
وجد صلاح نفسه على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو قرار أذهل المشجعين وأعاد فتح التساؤلات حول مستقبله على المدى الطويل في النادي. جاء قرار سلوت باستبعاد أفضل هداف نشط في الدوري الإنجليزي الممتاز في فترة من التقلبات التي يمر بها ليفربول، مما زاد من التكهنات حول علاقة الجناح بالمدرب الذي يتعرض لضغوط كبيرة. في الخلفية، أوضحت الدوري السعودي للمحترفين أن التمويل سيكون متاحًا إذا أبدى صلاح استعداده لمغادرة أنفيلد، وفقًا لصحيفة The Telegraph.
وكان ليفربول قد رفض عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من الاتحاد في عام 2024، واعترف صلاح نفسه بأن المفاوضات مع مسؤولي الدوري السعودي للمحترفين كانت "جادة" قبل أن يقرر تجديد عقده في أنفيلد الصيف الماضي. وهذا يعني أن أي انتقال جديد سيتطلب الآن رسوم انتقال بدلاً من التوقيع المجاني، مما يجعل توقيت استبعاد صلاح الحالي أكثر أهمية. يضمن عقده، الذي يستمر حتى عام 2027، بقاء ليفربول في السيطرة، لكن استبعاد صلاح قد غير ديناميكية القوة.
مع استمرار الدوري السعودي للمحترفين في السعي لجذب النجوم مع وضع كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية في الاعتبار، فإن صلاح يناسب صورة اللاعب الذي يمكن أن يحدث تحولًا. يمتلك صندوق الاستثمار العام في البلاد حصة أغلبية في أربعة أندية، مما يعني أن الدعم المالي لضم لاعب بارز لا يزال متاحًا حتى بعد تقييد الإنفاق الصيفي الماضي. إذا أعرب صلاح عن رغبته، فإن قيادات الدوري السعودي للمحترفين مستعدة للتحرك بسرعة.
بايرن يضم موهبة إكوادورية
اتفق نادي بايرن ميونخ الألماني على التعاقد مع الموهبة الإكوادورية فيرجيليو أولايا لاعب نادي أوكاس، والذي يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع.
وقال الصحفي "فابريتسيو رومانو" إن صاحب الـ17 سنة وقع لبايرن، وهناك خطة لمساعدته على التطور من خلال إرساله في تجربة إعارة.
آرسنال ينافس بايرن على "سوزوكي"
أبدى نادي آرسنال الإنجليزي اهتمامه بالتعاقد مع حارس بارما زيون سوزوكي، وسط اهتمام من عدة أندية أوروبية أخرى بالحصول على خدماته.
وأشارت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، إلى أن هناك اهتمامًا بضمه من ميلان وإنتر وبايرن ميونخ، نظرًا للمستويات المميزة التي يقدمها الياباني الفترة الأخيرة.
ريال يصرف النظر عن رودري
قالت صحيفة "إل ناسيونال" إن ريال مدريد ألغى فكرة التعاقد مع رودري لاعب وسط مانشستر سيتي، وقرر التركيز على أهداف أخرى.
وعلى رأس هذه الأهداف يأتي كييس سميت لاعب ألكمار الهولندي، وكذلك آدم وارتون لاعب وسط فريق كريستال بالاس الإنجليزي.
عقد أبدي لفودين
أبدى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي استعداده للحفاظ على لاعبه فيل فودين لأطول فترة ممكنة، تقديرًا للمستويات التي يقدمها اللاعب هذا الموسم.
وقال موقع "تيم توك" إن سيتي لا يمانع التقدم بعرض "أبدي" يشبه العقد الذي وقع عليه المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، وذلك للإبقاء على فودين داخل الفريق لأطول فترة ممكنة.
سيتي يستهدف جيهي
ظهر نادي مانشستر سيتي كخيار محتمل من أجل التعاقد مع المدافع الإنجليزي مارك جيهي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب الشكوك حول لياقة لاعبه جون ستونز.
ووفقًا لتصريحات من "كيث وينيس" لموقع "فوتبول إنسايدر" فإن سيتي يعتبر الطرف الأبرز المهتم حاليًا بجيهي، وسط توقعات بإعادة ليفربول اهتمامه بضم نجم كريستال بالاس مرة أخرى،بعدما فشل في الحصول على خدماته الصيف الماضي.
إعلان