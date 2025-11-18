أخبار الانتقالات | لويس إنريكي يستهدف مهاجم أتلتيكو مدريد، وقيمة الشرط الجزائي في عقد سيمينو

أصبح مستقبل المهاجم المكسيكي سانتياجو خيمينيز مع نادي ميلان محل شك متزايد، رغم امتداد عقده حتى عام 2029، بحسب تقارير صحفية إيطالية.

وتشير المصادر إلى أن اللاعب قد يكون في طريقه لإنهاء فترته في سان سيرو، وسط اهتمام من عدة أندية أوروبية، من بينها مفاجأة من الدوري الإنجليزي الممتاز: سندرلاند.

ووفقًا لموقع Calciomercato.com، يُعد سندرلاند من أبرز الأندية المهتمة بضم خيمينيز، بعدما قدم بداية موسم قوية بشكل غير متوقع، إذ يحتل المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة، متقدمًا على أندية كبيرة مثل توتنهام ومانشستر سيتي وليفربول.

ويبحث النادي الإنجليزي عن تدعيم خط هجومه للحفاظ على مستواه المميز، ما جعل خيمينيز هدفًا رئيسيًا ضمن خططه الشتوية المقبلة.